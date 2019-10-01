Manual SL TP Trend Lines Panel

Идея советника-утилиты

Панель строится на базе класса CDialog. Утилита работает только на текущем символе, Magic number позиции во внимание не принимается.

Внимание: На текущем символе рекомендуется иметь ТОЛЬКО ОДНУ ПОЗИЦИЮ!



При помощи двух графических объектов Горизонтальная линия (OBJ_HLINE) можно управлять уровнями Стоп лосс и Тейк профит. Как это работает: после открытия позиции на график наносятся две горизонтальные линии, линии выставляются на необходимом расстоянии - линии "SL Line" задаёт уровень для Стоп лосс, а линия "TP Line" задаёт уровень для Тейк профит. После выставления линий на панеле кликаем кнопку "Start" - советник делает попытку выставить Стоп лосс и Тейк профит для позиции в соответствии с линиями.



