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Manual SL TP Trend Lines Panel - эксперт для MetaTrader 5
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Идея советника-утилиты
Панель строится на базе класса CDialog. Утилита работает только на текущем символе, Magic number позиции во внимание не принимается.
Внимание: На текущем символе рекомендуется иметь ТОЛЬКО ОДНУ ПОЗИЦИЮ!
При помощи двух графических объектов Горизонтальная линия (OBJ_HLINE) можно управлять уровнями Стоп лосс и Тейк профит. Как это работает: после открытия позиции на график наносятся две горизонтальные линии, линии выставляются на необходимом расстоянии - линии "SL Line" задаёт уровень для Стоп лосс, а линия "TP Line" задаёт уровень для Тейк профит. После выставления линий на панеле кликаем кнопку "Start" - советник делает попытку выставить Стоп лосс и Тейк профит для позиции в соответствии с линиями.
Торговля по индикатору iOBV (On Balance Volume, OBV)PAMM KOEF EA
Вывод на график всех позиций с коэффициентом по лоту и прибыли
Советник-утилита: воспроизводит звук при торговом событииClosing on a new candle
Советник-утилита: закрытие позиций в момент рождения нового бара