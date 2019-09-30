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Советники

iOBV Trend - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2150
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
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Идея торговой стратегии

Советник торгует по индикатору iOBV (On Balance Volume, OBV).

Торговые сигналы:

Данный советник торгует так называемый сигнал "отсутствие подтверждения":

Если цена опережает в своем движении индикатор On Balance Volume, возникает так называемое "отсутствие подтверждения". Это может наблюдаться на вершине бычьего рынка (когда цена растет без соответствующего роста Балансового Объема или опережая его) или в основании медвежьего рынка (когда цена падает без соответствующего уменьшения Балансового Объема или опережая его). 

iOBV Trend

Рис. 1. Сигнал к открытию позиции BUY

Данный сигнал является базовым и по мере развития стратегии ему просто будет необходимо в будущем делать дополнительный фильтр сигналов - делать контроль продолжительности тренда, делать анализ OHLC цен.


Подробнее о настройках советника:

Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра     Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. 

Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.


Торговые настройки

В советнике можно как включать, так и выключать Stop LossTake Profit и  Trailing Stop. Для отключения выбранный параметр установить в "0.0".

Трейлинг и поиск торгового сигнала может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в     Trailing, in seconds, а интервал поиска торговых сигналов в Search signals, in seconds. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.


Дополнительные возможности

    • Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
    • Reverse - переворот торгового сигнала
    • Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала

    Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра     Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. 

    Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.


    Управление размером позиции (расчёт лота)

    Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в   The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в   Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management"). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту -   Money management установить в Lots Min.

      PAMM KOEF EA PAMM KOEF EA

      Вывод на график всех позиций с коэффициентом по лоту и прибыли

      Laguerre iCCI iMA Laguerre iCCI iMA

      Стратегия на пользовательском индикаторе "Laguerre", iCCI (Commodity Channel Index, CCI) и iMA (Moving Average, MA)

      Manual SL TP Trend Lines Panel Manual SL TP Trend Lines Panel

      Советник - утилита: ручное задание Стоп лосс и Тейк Профит при помощи графических объектов Горизонтальная линия (OBJ_HLINE). Советник использует панель на базе класса CDialog.

      Simple Signalman Simple Signalman

      Советник-утилита: воспроизводит звук при торговом событии