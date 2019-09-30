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PAMM KOEF EA - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи - Vladislav Andruschenko
автор кода mq5 - barabashkakvn
Принцип работы
Почему был написан этот советник лучше всего объяснить словами от автора:
Недавно мне на форум написал один человек:
Подскажите существует ли такой скрипт, который показывает все открытые сделки, прибыль, убыток по счёту, так если бы торговля велась фиксированным объёмом, например 1 лотом. Т.Е. Счёт 50000, покупаешь 30 лотов, но на экране видишь 1 лот и прибыль/убыток не 900 дол а 3 дол. Это поможет избежать психологического напряжения при торговле большими суммам, когда убытки и прибыли могут показаться очень большими. ТО Торгуешь всегда, как бы одинаковым размером, получаешь одинаковые прибыли и убытки. А то иногда раскручиваешь счёт с 1000 до 10000 и тут же сливаешь по глупости, потому что не можешь комфортно-адекватно относится к небольшим (в просадкам и большим (в абсол. значении) профитам.
Если такого скрипта не существует, может кто сделает? Желательно, чтобы сумма на которую всё завязано могла меняться ( например можно было имитировать работу с 1000 и работу с 100 000 при любом депозите)
Иногда мне попадаются такие невероятные заказы, но я решил сделать такой эксперт, который будет выводить на график сделки с коэф. Идея очень интересная в плане того, что действительно многие торгуют большими лотами и приходят в психологический шок от своих минусов, которые мешают работе.
Я решил выложить данный код сюда. Возможно кому-то еще понравится данный информатор. Реализация его проста как нарисовать линию на листке. Но Эффект!!!
Входные параметры:
- Coefficient - Коэффициент вывода информации, например прибыль позиции = $100, при Coefficient 0.1 на экран выводим прибыль $10
- Only This Symbol - показывать информацию по позициям только текущего символа
- Magic - показывать информацию по магикам ("-1" - показываем по всем Magic'am)
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Советник - утилита: ручное задание Стоп лосс и Тейк Профит при помощи графических объектов Горизонтальная линия (OBJ_HLINE). Советник использует панель на базе класса CDialog.