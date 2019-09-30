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Советники

PAMM KOEF EA - эксперт для MetaTrader 5

Vladon
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1527
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
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Автор идеи - Vladislav Andruschenko

автор кода mq5 - barabashkakvn

Принцип работы

Почему был написан этот советник лучше всего объяснить словами от автора:

Недавно мне на форум написал один человек:

Подскажите существует ли такой скрипт, который показывает все открытые сделки, прибыль, убыток по счёту, так если бы торговля велась фиксированным объёмом, например 1 лотом. Т.Е. Счёт 50000, покупаешь 30 лотов, но на экране видишь 1 лот и прибыль/убыток не 900 дол а 3 дол. Это поможет избежать психологического напряжения при торговле большими суммам, когда убытки и прибыли могут показаться очень большими. ТО Торгуешь всегда, как бы одинаковым размером, получаешь одинаковые прибыли и убытки. А то иногда раскручиваешь счёт с 1000 до 10000 и тут же сливаешь по глупости, потому что не можешь комфортно-адекватно относится к небольшим (в  wacko просадкам и большим (в абсол. значении) профитам.

Если такого скрипта не существует, может кто сделает? Желательно, чтобы сумма на которую всё завязано могла меняться ( например можно было имитировать работу с 1000 и работу с 100 000 при любом депозите)

Иногда мне попадаются такие невероятные заказы, но я решил сделать такой эксперт, который будет выводить на график сделки с коэф. Идея очень интересная в плане того, что действительно многие торгуют большими лотами и приходят в психологический шок от своих минусов, которые мешают работе.

Я решил выложить данный код сюда. Возможно кому-то еще понравится данный информатор. Реализация его проста как нарисовать линию на листке. Но Эффект!!!

    Входные параметры:

    • Coefficient - Коэффициент вывода информации, например прибыль позиции = $100, при Coefficient 0.1 на экран выводим прибыль $10
    • Only This Symbol - показывать информацию по позициям только текущего символа
    • Magic - показывать информацию по магикам ("-1" - показываем по всем Magic'am)


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