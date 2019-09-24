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Индикаторы

Custom Period Separators - индикатор для MetaTrader 4

Iurii Tokman
Iurii Tokman

Iurii Tokman

4.6 (52)
Авторские работы для автоматизации торговли на рынке форекс - советники, эксперты, торговые роботы, индикаторы, торговые стратегии, скрипты, функции, библиотеки.
Предоставляю возможность создания программ с использованием языка программирования mql4 и mql5 для торговых платформ metatrader.
86 продуктов 188 кодов 36 тем 2060 комментариев
Просмотров:
6454
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
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Разделители периодов установленные пользователем, в замен стандартным.


Описание настроек индикатора:

  • Time_Separators - время разделителя (ЧЧ:ММ)
  • InpColor - Цвет линии
  • InpStyle - Стиль линии
  • InpWidth - Толщина линии
  • InpBack -  Линия на заднем плане

На одном графике индикатор можно использовать несколько раз


Custom Period Separators

Custom Period Separators

Custom Period Separators



Flashing Inscription Flashing Inscription

Мигающая надпись.

BreakOut space center projection BreakOut space center projection

Суть в том что пробои имеют пустоту между двумя прилегаюшими барами. Индикатор распознаёт такие пустоты и даёт возможность прокладывать по ним линии тренда. Это интересный и новый подход.

BreakOut space center fixation BreakOut space center fixation

Индикатор распознаёт и подкрашивает пустоты пробоев.

Three Candles Pattern mt4 Three Candles Pattern mt4

Свечной патерн.