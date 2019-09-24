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Custom Period Separators - индикатор для MetaTrader 4
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Разделители периодов установленные пользователем, в замен стандартным.
Описание настроек индикатора:
- Time_Separators - время разделителя (ЧЧ:ММ)
- InpColor - Цвет линии
- InpStyle - Стиль линии
- InpWidth - Толщина линии
- InpBack - Линия на заднем плане
На одном графике индикатор можно использовать несколько раз
Flashing Inscription
Мигающая надпись.BreakOut space center projection
Суть в том что пробои имеют пустоту между двумя прилегаюшими барами. Индикатор распознаёт такие пустоты и даёт возможность прокладывать по ним линии тренда. Это интересный и новый подход.
BreakOut space center fixation
Индикатор распознаёт и подкрашивает пустоты пробоев.Three Candles Pattern mt4
Свечной патерн.