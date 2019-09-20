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Советники

iAlligator EA iSAR Trailing - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1808
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
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Идея торговой стратегии

Советник получает торговые сигналы на основе анализа значений индикатора iAlligator (Alligator) в момент рождения нового бара. Трейлинг осуществляется по индикатору  iSAR (Parabolic SAR, SAR). Важно: позиции открываются без указания Стоп лосс: они могут быть закрыты трейлингом или при получении противоположного сигнала (параметр  Close opposite).

Торговые сигналы:

Пример сигнала на открытие позиции SELL: 

iAlligator EA iSAR Trailing

BUY сигнал будет зеркальным.


Подробнее о настройках советника:

Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра     Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. 

Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.


Торговые настройки

В советнике можно как включать, так и выключать Take Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранный параметр установить в "0.0".

Трейлинг может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в  Trailing, in seconds. Общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.


Дополнительные возможности

    • Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
    • Reverse - переворот торгового сигнала
    • Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала

    Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра     Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. 

    Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.


    Управление размером позиции (расчёт лота)

    Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в   The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в   Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management"). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту -   Money management установить в Lots Min.

      iMA MAP EA iMA MAP EA

      Стратегия на основе пользовательского индикатора iMA Multi Averaging Period

      iMA Multi Averaging Period iMA Multi Averaging Period

      На основе рассчитанной разницы между индикаторами iMA (Moving Average, MA)

      iAlligator Closing Positions iAlligator Closing Positions

      Помощник-утилита: закрывает позиции по индикатору iAlligator (Alligator). Трейлинг не производится

      synT synT

      Индикатор генерирует синтетический инструмент на основе двух индексов в виде разноцветных японских свечей.