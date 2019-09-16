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Elder Impulse System EA 2 - эксперт для MetaTrader 5
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Модификация первой версии Elder Impulse System EA. Добавлен переключатель типа торговли Type of trade: - можно выбирать четыре варианта:
- BUY onle
- SELL only
- BUY and SELL
- NONE trade
Идея торговой стратегии
Советник торгует по пользовательскому индикатору, Elder
Impulse System Indicator. Торговые сигналы проверяются только в момент рождения нового бара.
Торговые сигналы:
Рис. 1. Торговые сигналы
Оптимизация:
Оптимизация для EURUSD на таймфрейме D1 показала неожиданный результат: оказывается лучше
- полностью отключить Стоп лосс, Тейк профит и Трейлинг
- сигналы переворачивать и
- закрывать позиции при противоположном сигнале
Рис. 2. Оптимизация
Подробнее о настройках советника:
Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется.
Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.
Торговые настройки
В советнике можно как включать, так и выключать Stop Loss, Take Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранный параметр установить в "0.0".
Трейлинг может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в Trailing, in seconds. Общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.
Дополнительные возможности
- Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
- Reverse - переворот торгового сигнала
- Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала
Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется.
Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.
Управление размером позиции (расчёт лота)
Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management"). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - Money management установить в Lots Min.
Случайное открытие позиции по генератору случайных чисел. В рынке всегда не более одной позицииElder Impulse System EA
Торговая стратегия по пользовательскому индикатору "Elder Impulse System Indicator"
Торговая стратегия на нескольких индикаторах.Bands Chandelier
Индикатор на основе минимумом, максимумов и индикатора iATR (Average True Range, ATR)