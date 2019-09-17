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Индикаторы

Bands Chandelier - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
3009
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
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Индикатор на основе минимумом, максимумов и индикатора iATR (Average True Range, ATR)

Bands Chandelier


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