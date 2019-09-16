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Random Entry - эксперт для MetaTrader 5
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Идея торговой стратегии
Советник открывает позиции на основании генератора случайных чисел (MathRand). Условия для открытия: в рынке не должно быть позиций открытых этим советником.
Не рекомендуется отключать Stop Loss и (или) Take Profit - так как можно получить позицию, которая не будет закрыта никогда.
Проверка возможности открытия позиции:
Поиск торгового сигнала может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал поиска торговых сигналов в Search signals, in seconds. Общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.
Тесты по нескольким символам:
Управление размером позиции (расчёт лота)
Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management"). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - Money management установить в Lots Min.
Торговая стратегия по пользовательскому индикатору "Elder Impulse System Indicator"indeX
Индикатор indeX позволяет генерировать любой индекс в виде разноцветных японских свечей. Создан на основе индикатора USDX_Candle.
Торговая стратегия по пользовательскому индикатору "Elder Impulse System Indicator". Модификация первой версииMulti Signals
Торговая стратегия на нескольких индикаторах.