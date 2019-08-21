iMomentum iStdDev

Идея торговой стратегии

Используются пользовательские индикаторы со сглаживанием Standard Deviation smoothing и Momentum smoothing.

Торговые сигналы:

Сначала информация из справки по индикаторам:

Справка по индикатору Momentum:

сигнал к покупке возникает, если индикатор Momentum образует впадину и начинает расти;

а сигнал к продаже — когда он достигает пика и поворачивает вниз

Справка по индикатору Standard Deviation:

если значение индикатора слишком мало, то есть рынок в полном покое, то имеет смысл ожидать скорого всплеска активности;

напротив, если индикатор экстремально велик, значит, скорее всего, эта активность скоро пойдет на убыль.

Главным фильтром выступает минимальное значение индикатора Standard Deviation - поиск минимального и максимального значений осуществляется среди последних Search: number of bars баров. После нахождения минимума и максимума определяем минимальный порог: максимальное значение умножается на Coefficien StdDev - если Standard Deviation на баре #0 больше полученного значения, значит считаем зону покоя пройденной и игнорируем все сигналы.

Исходя из этого









Подробнее о настройках советника:

Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.





Торговые настройки



В советнике можно как включать, так и выключать Trailing Stop и Trailing Step. Для отключения параметр установить в "0.0".

Трейлинг и поиск торгового сигнала может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в Trailing, in seconds, а интервал поиска торговых сигналов в Search signals, in seconds. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.





Дополнительные возможности

Only one positions - в рынке всегда только одна позиция

- в рынке всегда только одна позиция Reverse - переворот торгового сигнала

- переворот торгового сигнала Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала

Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.





Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management"). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - Money management установить в Lots Min.











