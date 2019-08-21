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iMomentum iStdDev - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1720
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
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Идея торговой стратегии

Используются пользовательские индикаторы со сглаживанием Standard Deviation smoothing и Momentum smoothing

Торговые сигналы:

Сначала информация из справки по индикаторам:

Справка по индикатору Momentum:

  • сигнал к покупке возникает, если индикатор Momentum образует впадину и начинает расти;
  • а сигнал к продаже — когда он достигает пика и поворачивает вниз

Справка по индикатору Standard Deviation:

  • если значение индикатора слишком мало, то есть рынок в полном покое, то имеет смысл ожидать скорого всплеска активности;
  • напротив, если индикатор экстремально велик, значит, скорее всего, эта активность скоро пойдет на убыль.

    Главным фильтром выступает минимальное значение индикатора Standard Deviation - поиск минимального и максимального значений осуществляется среди последних  Search: number of bars баров. После нахождения минимума и максимума определяем минимальный порог: максимальное значение умножается на Coefficien StdDev - если Standard Deviation на баре #0 больше полученного значения, значит считаем зону покоя пройденной и игнорируем все сигналы.

    Исходя из этого 

    iMomentum iStdDev


    Подробнее о настройках советника:

    Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра    Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. 

    Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.


    Торговые настройки

    В советнике можно как включать, так и выключать Trailing Stop и Trailing Step. Для отключения параметр установить в "0.0".

    Трейлинг и поиск торгового сигнала может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в    Trailing, in seconds, а интервал поиска торговых сигналов в Search signals, in seconds. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.


    Дополнительные возможности

      • Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
      • Reverse - переворот торгового сигнала
      • Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала

      Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра    Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. 

      Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.


      Управление размером позиции (расчёт лота)

      Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в    The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в    Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management"). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту -    Money management установить в Lots Min.




        Momentum smoothing Momentum smoothing

        Модификация стандартного индикатора iMomentum (Momentum) - добавлены четыре вида сглаживания

        High Low MA Channel High Low MA Channel

        Торговая стратегия отложенными Stop ордерами по двум iMA (Moving Average, MA) рассчитанным по ценам High и Low

        Pending Orders Grid Three Symbols Pending Orders Grid Three Symbols

        Сетка отложенных stop ордеров по трём символам

        Trading Account Status Trading Account Status

        Советник - информер: высылает количество позиций и отложенных ордеров