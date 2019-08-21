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Индикаторы

Momentum smoothing - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2304
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
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Индикатор Momentum smoothing позволяет задать четыре вида сглаживания для стандартного iMomentum (Momentum):

  • Simple averaging
  • Exponential averaging
  • Smoothed averaging
  • Linear-weighted averaging

 Период сглаживания всегда равен "3".

Momentum smoothing


High Low MA Channel High Low MA Channel

Торговая стратегия отложенными Stop ордерами по двум iMA (Moving Average, MA) рассчитанным по ценам High и Low

Trade command Trade command

Советник-утилита выполняет команды: Close All Buy's, Close All Sell's, Close All Buy's and Sell's, Open Buy, Open Sell, Open Buy and Sell

iMomentum iStdDev iMomentum iStdDev

Стратегия на осцилляторе iMomentum (Momentum) и трендовом индикаторе iStdDev (Standard Deviation, StdDev)

Pending Orders Grid Three Symbols Pending Orders Grid Three Symbols

Сетка отложенных stop ордеров по трём символам