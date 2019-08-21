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Momentum smoothing - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Momentum smoothing позволяет задать четыре вида сглаживания для стандартного iMomentum (Momentum):
- Simple averaging
- Exponential averaging
- Smoothed averaging
- Linear-weighted averaging
Период сглаживания всегда равен "3".
High Low MA Channel
Торговая стратегия отложенными Stop ордерами по двум iMA (Moving Average, MA) рассчитанным по ценам High и LowTrade command
Советник-утилита выполняет команды: Close All Buy's, Close All Sell's, Close All Buy's and Sell's, Open Buy, Open Sell, Open Buy and Sell
iMomentum iStdDev
Стратегия на осцилляторе iMomentum (Momentum) и трендовом индикаторе iStdDev (Standard Deviation, StdDev)Pending Orders Grid Three Symbols
Сетка отложенных stop ордеров по трём символам