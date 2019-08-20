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High Low MA Channel - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2164
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
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Идея торговой стратегии

Используются два индикатора iMA (Moving Average, MA) - один рассчитывается по ценам High, а второй - по ценам Low. Оба индикатора имеют одинаковый период усреднения ( MA High and Low: averaging period) и он, как правило, выбирается довольно большим. 

По MA High плюс Indent выставляется отложенный Buy stop, а по цене  MA Low плюс Indent отложенный ордер Sell stop. Выставляются отложенные ордера только в момент рождения нового бара.

Ограничения:

Если нет позиций, то тогда в рынке всегда не более одного Buy stop и не более одного Sell stop. При наличии позиции отложенных ордеров может быть несколько.

Срабатывание отложенного ордера:

При срабатывании одного из отложенных ордеров, остальные не удаляются.

Удаление отложенного ордера:

Позиция была закрыта (по Тейк профит или по Стоп лосс) с прибылью.

High Low MA Channel


Подробнее о настройках советника:


Торговые настройки

В советнике можно как включать, так и выключать Trailing Stop и Trailing Step. Для отключения параметр установить в "0.0".

Трейлинг и поиск торгового сигнала может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в     Trailing, in seconds, а интервал поиска торговых сигналов в Search signals, in seconds. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.


Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в   The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в   Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management"). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту -   Money management установить в Lots Min.

    Trade command Trade command

    Советник-утилита выполняет команды: Close All Buy's, Close All Sell's, Close All Buy's and Sell's, Open Buy, Open Sell, Open Buy and Sell

    Inside Bar Trend iMA Inside Bar Trend iMA

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    Momentum smoothing Momentum smoothing

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    iMomentum iStdDev iMomentum iStdDev

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