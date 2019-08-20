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High Low MA Channel - эксперт для MetaTrader 5
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Идея торговой стратегии
Используются два индикатора iMA (Moving Average, MA) - один рассчитывается по ценам High, а второй - по ценам Low. Оба индикатора имеют одинаковый период усреднения ( MA High and Low: averaging period) и он, как правило, выбирается довольно большим.
По MA High плюс Indent выставляется отложенный Buy stop, а по цене MA Low плюс Indent отложенный ордер Sell stop. Выставляются отложенные ордера только в момент рождения нового бара.
Ограничения:
Если нет позиций, то тогда в рынке всегда не более одного Buy stop и не более одного Sell stop. При наличии позиции отложенных ордеров может быть несколько.
Срабатывание отложенного ордера:
При срабатывании одного из отложенных ордеров, остальные не удаляются.
Удаление отложенного ордера:
Позиция была закрыта (по Тейк профит или по Стоп лосс) с прибылью.
Подробнее о настройках советника:
Торговые настройки
В советнике можно как включать, так и выключать Trailing Stop и Trailing Step. Для отключения параметр установить в "0.0".
Трейлинг и поиск торгового сигнала может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в Trailing, in seconds, а интервал поиска торговых сигналов в Search signals, in seconds. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.
Управление размером позиции (расчёт лота)
Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management"). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - Money management установить в Lots Min.
Советник-утилита выполняет команды: Close All Buy's, Close All Sell's, Close All Buy's and Sell's, Open Buy, Open Sell, Open Buy and SellInside Bar Trend iMA
Торговая стратегия по паттерну "Внутренний бар" и двум трендовым индикаторам iMA (Moving Average, MA)
Модификация стандартного индикатора iMomentum (Momentum) - добавлены четыре вида сглаживанияiMomentum iStdDev
Стратегия на осцилляторе iMomentum (Momentum) и трендовом индикаторе iStdDev (Standard Deviation, StdDev)