High Low MA Channel

Идея торговой стратегии

Используются два индикатора iMA (Moving Average, MA) - один рассчитывается по ценам High, а второй - по ценам Low. Оба индикатора имеют одинаковый период усреднения ( MA High and Low: averaging period) и он, как правило, выбирается довольно большим.

По MA High плюс Indent выставляется отложенный Buy stop, а по цене MA Low плюс Indent отложенный ордер Sell stop. Выставляются отложенные ордера только в момент рождения нового бара.

Ограничения:

Если нет позиций, то тогда в рынке всегда не более одного Buy stop и не более одного Sell stop. При наличии позиции отложенных ордеров может быть несколько.

Срабатывание отложенного ордера:

При срабатывании одного из отложенных ордеров, остальные не удаляются.

Удаление отложенного ордера:

Позиция была закрыта (по Тейк профит или по Стоп лосс) с прибылью.





Подробнее о настройках советника:





Торговые настройки



В советнике можно как включать, так и выключать Trailing Stop и Trailing Step. Для отключения параметр установить в "0.0".

Трейлинг и поиск торгового сигнала может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в Trailing, in seconds, а интервал поиска торговых сигналов в Search signals, in seconds. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.





Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management"). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - Money management установить в Lots Min.