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Pending Orders Grid Three Symbols - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2109
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Обновлен:
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Принцип работы

Советник выставляет на трёх символах по два отложенных ордеров (один Buy stop и один Sell stop). Время жизни отложенных ордеров задаётся три часа. При достижении прибыли Minimum Profit all positions по всем трём символам все позиции закрываются и оставшиеся отложенные ордера удаляются.

Для каждого символа задаётся шаг сетки (параметры Step Symbol #0Step Symbol #1 и Step Symbol #2).

Pending Orders Grid Three Symbols


Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в     The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в     Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management"). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту -     Money management установить в Lots Min.

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