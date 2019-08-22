Pending Orders Grid Three Symbols

Принцип работы



Советник выставляет на трёх символах по два отложенных ордеров (один Buy stop и один Sell stop). Время жизни отложенных ордеров задаётся три часа. При достижении прибыли Minimum Profit all positions по всем трём символам все позиции закрываются и оставшиеся отложенные ордера удаляются.

Для каждого символа задаётся шаг сетки (параметры Step Symbol #0, Step Symbol #1 и Step Symbol #2).









Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management"). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - Money management установить в Lots Min.