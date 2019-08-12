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SilverTrend_Signal EA - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Идея торговой стратегии
Советник торгует по пользовательскому индикатору SilverTrend_Signal:
Рис. 1. Пользовательский индикатор SilverTrend_Signal EA
Особенность индикатора - сигнал на текущем баре. С одной стороны это хорошо: появляются очень ранние сигналы, а с другой стороны сигнал на текущем баре может пропасть. Чтобы иметь возможность найти лучший вариант торговли в советнике используется параметр Use Current Bar Zero и настраиваемый интервал (в секундах) поиска сигнала Search signals, in seconds (об этом параметре подробнее в разделе Торговые настройки).
Если поставить Use Current Bar Zero в "true", текущий бар (бар на котором ищется значение индикатора) будет #0, если поставить в " false" - тогда значения индикатора будут запрашиваться с бара #1.
Таким образом можно торговать
- консервативно: Use Current Bar Zero -> "true" и Search signals, in seconds -> "9" - поиск сигнала на баре #1 и только в момент рождения нового бара
- агрессивно: Use Current Bar Zero -> "false" и Search signals, in seconds -> "10" - поиск сигнала на баре #0 и каждые десять секунд
Рис. 2. Торговля советника
Подробнее о настройках советника:
Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется.
Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.
Торговые настройки
В советнике можно как включать, так и выключать Trailing Stop и Trailing Step. Для отключения параметр установить в "0.0".
Трейлинг и поиск торгового сигнала может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в Trailing, in seconds, а интервал поиска торговых сигналов в Search signals, in seconds. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.
Дополнительные возможности
- Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
- Reverse - переворот торгового сигнала
- Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала
Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется.
Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.
Управление размером позиции (расчёт лота)
Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management"). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - Money management установить в Lots Min.
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