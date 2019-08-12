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Советники

SilverTrend_Signal EA - эксперт для MetaTrader 5

mserega76
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1742
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
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Идея торговой стратегии

Советник торгует по пользовательскому индикатору SilverTrend_Signal:

SilverTrend_Signal EA

Рис. 1. Пользовательский индикатор SilverTrend_Signal EA

Особенность индикатора - сигнал на текущем баре. С одной стороны это хорошо: появляются очень ранние сигналы, а с другой стороны сигнал на текущем баре может пропасть. Чтобы иметь возможность найти лучший вариант торговли в советнике используется параметр Use Current Bar Zero и настраиваемый интервал (в секундах) поиска сигнала Search signals, in seconds (об этом параметре подробнее в разделе  Торговые настройки).

Если поставить Use Current Bar Zero в "true", текущий бар (бар на котором ищется значение индикатора) будет #0, если поставить в " false" - тогда значения индикатора будут запрашиваться с бара #1.

Таким образом можно торговать

  • консервативно: Use Current Bar Zero -> "true" и Search signals, in seconds -> "9" - поиск сигнала на баре #1 и только в момент рождения нового бара
  • агрессивно: Use Current Bar Zero -> "false" и Search signals, in seconds -> "10" - поиск сигнала на баре #0 и каждые десять секунд

SilverTrend_Signal EA

Рис. 2. Торговля советника


Подробнее о настройках советника:

Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра    Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. 

Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.


Торговые настройки

В советнике можно как включать, так и выключать Trailing Stop и Trailing Step. Для отключения параметр установить в "0.0".

Трейлинг и поиск торгового сигнала может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в    Trailing, in seconds, а интервал поиска торговых сигналов в Search signals, in seconds. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.


Дополнительные возможности

    • Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
    • Reverse - переворот торгового сигнала
    • Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала

    Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра    Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. 

    Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.


    Управление размером позиции (расчёт лота)

    Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в    The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в    Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management"). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту -    Money management установить в Lots Min.

      iMACD Max Lot iMACD Max Lot

      Торговая стратегия по индикатору iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) c мартингейлом

      iAO Three Signals iAO Three Signals

      Торговля по трём сигналам от индикатора iAO (Awesome Oscillator, AO)

      Virtual Equity Balans Stop Virtual Equity Balans Stop

      Утилита: фиксирует текущий убыток через открытие противоположных позиций

      Weighted WCCI Weighted WCCI

      Индикатор отображения медленной и быстрой ССI с раскрасками баров для определения паттернов и трендов.