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Индикаторы

Weighted WCCI - индикатор для MetaTrader 5

Alexey Viktorov
Alexey Viktorov

Alexey Viktorov

4.4 (44)
12 продуктов 31 код 49 тем 15160 комментариев
Просмотров:
2836
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
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MQL5 версия индикатора опубликованного здесь -https://www.mql5.com/ru/code/7397.

В отличии от оригинала обновляет показание с открытием нового бара.

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