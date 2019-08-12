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Weighted WCCI - индикатор для MetaTrader 5
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MQL5 версия индикатора опубликованного здесь -https://www.mql5.com/ru/code/7397.
В отличии от оригинала обновляет показание с открытием нового бара.
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