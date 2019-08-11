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iMACD Max Lot - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1653
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
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Идея торговой стратегии

Советник торгует по сигналам индикатора iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD). Если последняя позиция была закрыта с убытком, то объём следующей позиции будет определён по формуле: объём закрытой убыточной позиции *  Lot Coefficient. Полученный объём (только если предыдущая позиция была убыточная) проверяется на максимальный заданный объём  Max Lot - если полученный объём превысит значение Max Lot, то объём позиции будет рассчитываться по-умолчанию (описание в разделе  Управление размером позиции (расчёт лота)).

Также есть параметр Min Profit (in money) - при достижении этой прибыли все позиции будут закрыты.

Торговые сигналы:

Сигнал пересечение: когда Moving Average Convergence/Divergence опускается ниже сигнальной линии — следует продавать, а когда поднимается выше сигнальной линии — покупать

Пример EURUSD M30:

iMACD Max Lot


Подробнее о настройках советника:


Торговые настройки

В советнике можно как включать, так и выключать Trailing Stop и Trailing Step. Для отключения параметр установить в "0.0".

Трейлинг и поиск торгового сигнала может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в    Trailing, in seconds, а интервал поиска торговых сигналов в Search signals, in seconds. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.


Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в  The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в  Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management"). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту -  Money management установить в Lots Min.

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