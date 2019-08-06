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Opening Day Two Pending Orders - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1977
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
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Идея торговой стратегии

В момент появления нового дневного бара выставляем два отложенных ордера: Buy stop и Sell stop или Buy limit и Sell limit. Тип (stop или limit) задаётся в параметре Pending Type.

Уточнение:

Перед выставлением сначала удаляются несработавшие отложенные ордера с предыдущего дня. Отложенные ордера выставляются на расстоянии Indent от текущей цены.

ВНИМАНИЕ: ночью очень часто спред сильно расширяется, поэтому фактически отложенные ордера будут выставлены на расстоянии намного больше, чем Indent!

Opening Day Two Pending Orders


Подробнее о настройках советника:


Торговые настройки

В советнике можно как включать, так и выключать Trailing Stop и Trailing Step. Для отключения параметр установить в "0.0".

Трейлинг и поиск торгового сигнала может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в    Trailing, in seconds, а интервал поиска торговых сигналов в Search signals, in seconds. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.


Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в    The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в    Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management"). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту -    Money management установить в Lots Min.

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