Opening Day Two Pending Orders

Идея торговой стратегии

В момент появления нового дневного бара выставляем два отложенных ордера: Buy stop и Sell stop или Buy limit и Sell limit. Тип (stop или limit) задаётся в параметре Pending Type.

Уточнение:

Перед выставлением сначала удаляются несработавшие отложенные ордера с предыдущего дня. Отложенные ордера выставляются на расстоянии Indent от текущей цены.

ВНИМАНИЕ: ночью очень часто спред сильно расширяется, поэтому фактически отложенные ордера будут выставлены на расстоянии намного больше, чем Indent!









Подробнее о настройках советника:





Торговые настройки

В советнике можно как включать, так и выключать Trailing Stop и Trailing Step. Для отключения параметр установить в "0.0".

Трейлинг и поиск торгового сигнала может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в Trailing, in seconds, а интервал поиска торговых сигналов в Search signals, in seconds. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.





Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management"). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - Money management установить в Lots Min.