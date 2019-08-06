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iCCI Pending Stop - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1520
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
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Идея торговой стратегии

Советник ищет сигналы на открытие позиции по индикатору iCCI (Commodity Channel Index, CCI) и выставляет отложенный Stop ордер на расстоянии Indent от текущей цены. Торговый сигнал проверяется с учётом текущего бара Current Bar Zero - значение "true" означает текущий бар #0, а значение "false" означает текущий бар #1.

Если настройку Search signals, in seconds (описание параметра в разделе Торговые настройки) поставить в значение более 9 - это означает работу внутри бара. Чтобы на одном баре не выставлять много отложенных ордеров (при работе внутри бара) необходимо параметр  One Candle One Pending ставить в "true" - в таком случае работает ограничение: на одном баре не более одного отложенного ордера.

Торговые сигналы  перекупленности/перепроданности:

Значения индикатора ниже OverSelling Level (по умолчанию значение "-100") говорят о состоянии перепроданности (и вероятности корректирующего подъема) - а значит это сигнал к покупке. Значения индикатора выше  OverBuying Level (по умолчанию значение +100) говорят о состоянии перекупленности (и вероятности корректирующего спада) - а значит это сигнал к продаже.

iCCI Pending Stop



Подробнее о настройках советника:


Торговые настройки

В советнике можно как включать, так и выключать Trailing Stop и Trailing Step. Для отключения параметр установить в "0.0".

Трейлинг и поиск торгового сигнала может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в    Trailing, in seconds, а интервал поиска торговых сигналов в Search signals, in seconds. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.


Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в    The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в    Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management"). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту -    Money management установить в Lots Min.

    iStochastic Two Periods iStochastic Two Periods

    Торговая стратегия на двух осцилляторах iStochastic (Stochastic Oscillator) - при этом второй индикатор берётся с таймфрейма, отличного от текущего

    Pending Stop Trailing Pending Stop Trailing

    Краткое описание

    Opening Day Two Pending Orders Opening Day Two Pending Orders

    В начале дня выставляются два противоположных отложенных ордера (или два stop или два limit)

    Bollinger Bands Height Bollinger Bands Height

    Индикатор отображает высоту полос Bollinger Bands в виде гистограммы.