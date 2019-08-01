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Советники

MACD Top Bottom EA - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1974
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
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Идея торговой стратегии

Советник использует пользовательский индикатор MACD Top Bottom

MACD Top Bottom

Рис. 1. Пользовательский индикатор MaDev 

Главное:

Советник должен работать внутри бара - чтобы вовремя обнаружить момент, когда цена пробивает значение индикатора и в тоже время на одном баре не допускается более одной позиции.

Для настройки работы внутри бара (поиск торгового сигнала) служит параметр в Search signals, in seconds (описание параметра ниже в разделе "Торговые настройки"). Ограничение "не более одной позиции на баре" реализуется внутри кода при: в функции OnTradeTransaction отлавливается сделка с типом "Вход в рынок" и запоминается время открытия бара, на котором была данная сделка. В последующем сравнивая время открытия бара с сохранённым временем обеспечивается ограничение "не более одной позиции на баре".


Подробнее о настройках советника:

Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра   Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. 

Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.


Торговые настройки

В советнике можно как включать, так и выключать Trailing Stop. Для отключения параметр установить в "0.0".

Трейлинг и поиск торгового сигнала может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в   Trailing, in seconds, а интервал поиска торговых сигналов в Search signals, in seconds. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.


Дополнительные возможности

    • Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
    • Reverse - переворот торгового сигнала
    • Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала

    Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра   Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. 

    Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.


    Управление размером позиции (расчёт лота)

    Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в   The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в   Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management"). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту -   Money management установить в Lots Min.

      MACD Top Bottom MACD Top Bottom

      Индикатор на основе iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD)

      New Day New Pending Order New Day New Pending Order

      Отложенные ордера выставляются каждый день в индивидуальное время

      MACD minimum level MACD minimum level

      Торговая стратегия по индикатору iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) с фильтром минимального значения индикатора

      Last 10 bars table Last 10 bars table

      Таблица параметров OCHL последних 10-ти баров на текущем графике и текущем таймфрейме. Также, показывает параметр tick.volume и количество пунктов каждого бара.