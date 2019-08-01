Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
MACD Top Bottom EA - эксперт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1974
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Идея торговой стратегии
Советник использует пользовательский индикатор MACD Top Bottom:
Рис. 1. Пользовательский индикатор MaDev
Главное:
Советник должен работать внутри бара - чтобы вовремя обнаружить момент, когда цена пробивает значение индикатора и в тоже время на одном баре не допускается более одной позиции.
Для настройки работы внутри бара (поиск торгового сигнала) служит параметр в Search signals, in seconds (описание параметра ниже в разделе "Торговые настройки"). Ограничение "не более одной позиции на баре" реализуется внутри кода при: в функции OnTradeTransaction отлавливается сделка с типом "Вход в рынок" и запоминается время открытия бара, на котором была данная сделка. В последующем сравнивая время открытия бара с сохранённым временем обеспечивается ограничение "не более одной позиции на баре".
Подробнее о настройках советника:
Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется.
Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.
Торговые настройки
В советнике можно как включать, так и выключать Trailing Stop. Для отключения параметр установить в "0.0".
Трейлинг и поиск торгового сигнала может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в Trailing, in seconds, а интервал поиска торговых сигналов в Search signals, in seconds. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.
Дополнительные возможности
- Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
- Reverse - переворот торгового сигнала
- Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала
Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется.
Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.
Управление размером позиции (расчёт лота)
Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management"). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - Money management установить в Lots Min.
Индикатор на основе iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD)New Day New Pending Order
Отложенные ордера выставляются каждый день в индивидуальное время
Торговая стратегия по индикатору iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) с фильтром минимального значения индикатораLast 10 bars table
Таблица параметров OCHL последних 10-ти баров на текущем графике и текущем таймфрейме. Также, показывает параметр tick.volume и количество пунктов каждого бара.