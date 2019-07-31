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Советники

New Day New Pending Order - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1914
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
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Идея торговой стратегии

Советник выставляет отложенные Buy Stop и Sell Stop ордера в определённое время. На каждый день недели можно задать максимум три временных метки (HH::MM) для выставления отложенного ордера. Перед выставлением новых отложенных ордеров производится удаление не сработавших.

Отложенные ордера выставляются на расстоянии Indent от текущей цены и с небольшим уровнем Take profit.

New Day New Pending Order

Подробнее о настройках советника:


Торговые настройки

В советнике можно как включать, так и выключать Trailing Stop. Для отключения параметр установить в "0.0".

Трейлинг и поиск торгового сигнала может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в   Trailing, in seconds, а интервал поиска торговых сигналов в Search signals, in seconds. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.


Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в   The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в   Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management"). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту -   Money management установить в Lots Min.

    Pivot Points iMA Pivot Points iMA

    Торговая стратегия использует Pivot Point и индикатор iMA (Moving Average, MA). Отображение уровней осуществляется графическими объектами OBJ_HLINE.

    TesterCache TesterCache

    Чтение/Запись opt-файлов оптимизационных кешей MT5-тестера

    MACD Top Bottom MACD Top Bottom

    Индикатор на основе iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD)

    MACD Top Bottom EA MACD Top Bottom EA

    Торговая стратегия по пользовательскому индикатору "MACD Top Bottom"