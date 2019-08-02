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MACD minimum level - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2359
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
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Идея торговой стратегии

Советник использует данные с индикатора iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD), но при этом игнорирует любые сигналы, если значение индикатора находится между - Level и + Level. На рисунке ниже уровень Level равен 0.1305:

MACD minimum level

Работать рекомендуется на таймфрейме не ниже H1 и только на новом баре (параметр Search signals, in seconds поставить в значение меньше "10"). Значение Level по-умолчанию во входных параметров поставлено для USDJPY H1.


Подробнее о настройках советника:

Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра    Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. 

Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.


Торговые настройки

В советнике можно как включать, так и выключать Trailing Stop. Для отключения параметр установить в "0.0".

Трейлинг и поиск торгового сигнала может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в    Trailing, in seconds, а интервал поиска торговых сигналов в Search signals, in seconds. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.


Дополнительные возможности

    • Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
    • Reverse - переворот торгового сигнала
    • Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала

    Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра    Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. 

    Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.


    Управление размером позиции (расчёт лота)

    Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в    The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в    Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management"). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту -    Money management установить в Lots Min.

      MACD Top Bottom EA MACD Top Bottom EA

      Торговая стратегия по пользовательскому индикатору "MACD Top Bottom"

      MACD Top Bottom MACD Top Bottom

      Индикатор на основе iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD)

      Last 10 bars table Last 10 bars table

      Таблица параметров OCHL последних 10-ти баров на текущем графике и текущем таймфрейме. Также, показывает параметр tick.volume и количество пунктов каждого бара.

      iOsMA Divergence iOsMA Divergence

      Советник торгует дивергенцию и двойную дивергенцию индикатора iOsMA (Moving Average of Oscillator, OsMA). Поиск дивергенций - основа алгоритма CompareMaps из модуля торговых сигналов