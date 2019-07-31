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Советники

Pivot Points iMA - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2568
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
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Идея торговой стратегии

Советник работает по уровням Pivot Point и отображает эти уровни графическими объектами OBJ_HLINE - это линии Resistance R1, Support S1 и Pivot Point. Кроме уровней используется фильтр - индикатор iMA (Moving Average, MA).

Pivot Points iMA

Советник позволяет выбрать два вида расчёта текущей Pivot Point - используя только цены предыдущего дня или используя цены и предыдущего и текущего дня. Формулы расчёта для Pivot Point:

5-POINT SYSTEM

Все цены используемые в формулах берутся для таймфрейма D1. Отсюда ограничение - используемый таймрфейм, на котором запускается советник, не может быть больше D1.

Торговые сигналы

  • Сигнал на открытие позиции BUY: максимальная цена бара #1 и индикатор iMA на баре #1 находятся выше линии  Pivot Point, как минимум на расстоянии Delta
  • Сигнал на открытие позиции SELL: минимальная цена бара #1 и индикатор iMA на баре #1 находятся ниже линии Pivot Point, как минимум на расстоянии Delta

Как видно, в данной стратегии используется только основной уровень: Pivot Point, а уровни Resistance R1 и Support S1 не используются.


Подробнее о настройках советника:

Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра   Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. 

Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.


Торговые настройки

В советнике можно как включать, так и выключать Trailing Stop. Для отключения параметр установить в "0.0".

Трейлинг торгового сигнала может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в   Trailing, in seconds. Общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.


Дополнительные возможности

    • Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
    • Reverse - переворот торгового сигнала
    • Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала

    Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра   Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. 

    Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.


    Управление размером позиции (расчёт лота)

    Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в   The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в   Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management"). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту -   Money management установить в Lots Min.

      TesterCache TesterCache

      Чтение/Запись opt-файлов оптимизационных кешей MT5-тестера

      MaDev EA MaDev EA

      Торговая стратегия на основе пользовательского индикатора MaDev

      New Day New Pending Order New Day New Pending Order

      Отложенные ордера выставляются каждый день в индивидуальное время

      MACD Top Bottom MACD Top Bottom

      Индикатор на основе iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD)