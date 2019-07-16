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Советники

iMA OHLC Split Signals - эксперт для MetaTrader 5

Alexandr3085
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1612
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
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Автор идеи - Nail Murtazin

автор кода mq5 - barabashkakvn

Идея торговой стратегии

Советник получает торговый сигнал только в момент рождения нового бара. Сигнал формируется, когда цена на баре #1 пересекает индикатор iMA (Moving Average, MA). Для сигналов на открытие опрашивается индикатор  MA Slow, а для сигналов на закрытие - MA Fast.

iMA OHLC Split Signals

Рис. 1. Сигналы на открытие позиций


Подробнее о настройках советника:

Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра       Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. 


Торговые настройки

В советнике можно как включать так и выключать уровни Take ProfitStop Loss и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".

Трейлинг может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в       Trailing, in seconds. Общее правило: если интервал задать меньше чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.


Дополнительные возможности

    • Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
    • Reverse XXXX - переворот торгового сигнала
    • Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала

    Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра       Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. 


    Торговые настройки

    В советнике можно как включать так и выключать Trailing Stop. Для отключения параметр установить в "0.0".

    Трейлинг и поиск торгового сигнала может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в      Trailing, in seconds, а интервал поиска торговых сигналов в Search signals, in seconds. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.


    Управление размером позиции (расчёт лота)

    Лот может быть как постоянный (Money management установить в  Constant lot и задать размер лота в      The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку ( Money management установить в      Risk in percent for a deal и задать процент риска в  The value for "Money management"). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту -   Money management установить в Lots Min.

      Trailing High Low Trailing High Low

      Советник-утилита: передвигает Стоп лосс по High и Low

      Day rollback Day rollback

      Дневная торговля

      Day of the week Day of the week

      Сделка раз в день. Сравниваем цену открытия нулевого бара и цену предыдущего выраженного через ENUM_APPLIED_PRICE

      iADX Grid iADX Grid

      Торговая стратегия по индикатору iADX (Average Directional Movement Index, ADX) - защита позиций отложенными ордерами