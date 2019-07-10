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Индикаторы

Body candle statistics - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
3722
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор отображает результаты при помощи стиля рисования DRAW_HISTOGRAM.

За период "averaging period" считается средний размер свечи в points.

Размер свечи: значение по модулю разницы цен Open и Close.

points: в терминале на любом графике воспользуйтесь инструментом "Перекрестие" ("Ctrl" + "F").

Пример запуска индикатора для трёх периодов: "1", "2" и "9":

Body candle statistics

    High Low Strategy On Time 3 High Low Strategy On Time 3

    Модификация "High Low Strategy On Time 2"

    iAMA Histogram EA iAMA Histogram EA

    Торговая стратегия по пользовательскому индикатору "AMA Histogram Normalize"

    ModStopReverse Alligator ModStopReverse Alligator

    Открытие позиции и привязанных отложенных Sell ордеров

    CCI Trader CCI Trader

    Торговая стратегия по двум индикаторам iCCI (Commodity Channel Index, CCI): с текущего таймфрейма и с заданного