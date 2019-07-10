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Body candle statistics - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор отображает результаты при помощи стиля рисования DRAW_HISTOGRAM.
За период "averaging period" считается средний размер свечи в points.
Размер свечи: значение по модулю разницы цен Open и Close.
points: в терминале на любом графике воспользуйтесь инструментом "Перекрестие" ("Ctrl" + "F").
Пример запуска индикатора для трёх периодов: "1", "2" и "9":
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Модификация "High Low Strategy On Time 2"iAMA Histogram EA
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