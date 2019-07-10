Модификация "High Low Strategy On Time 2".

Добавлено:

Запретить торговлю в любой день недели (параметры Use Monday , Use Tuesday , Use Wednesday , Use Thursday , Use Friday ставить в " false ")

, , , , ставить в " ") Задавать время жизни отложенных ордеров в минутах Expiration (при любой цифре, минимальное время выставляется на 15 минут)

(при любой цифре, минимальное время выставляется на 15 минут) Новый вид задания лота: для параметра "Money management: Lot OR Risk" теперь можно выбрать "Lots Min" - начальный лот берётся как минимально возможный для данного символа





Идея торговой стратегии



В версии High Low Strategy On Time 2 было добавлено: Добавлено: более расширенное управление торговым временным интервалом - теперь можно: Задавать время начала ( Start Hour :: Start Minute ) и время конца ( End Hour :: EndMinute ) временного интервала - при этом возможны два варианта

:: ) и время конца ( :: ) временного интервала - при этом возможны два варианта внутридневной интервал: время начала ( Start Hour :: Start Minute ) МЕНЬШЕ время конца ( End Hour :: EndMinute )

интервал: время начала ( :: ) время конца ( :: )

интервал с переходом дня : время начала ( Start Hour :: Start Minute ) БОЛЬШЕ время конца ( End Hour :: EndMinute )

: время начала ( :: ) время конца ( :: ) Вообще отключить управление временным интервалом - для этого параметр Use time control поставить в "false"

Советник работает (ищет торговый сигнал) только в момент рождения нового бара на текущем таймфрейме.

Цель советника: выставить отложенный Buy stop или Sell stop ордер. Для определения по какой именно цене выставить отложенный ордер существуют несколько уточняющих параметров:

Search window (in bars) - количество баров для поиска максимальной цены (для Buy stop) и минимальной цены (для Sell stop)

- количество баров для поиска максимальной цены (для Buy stop) и минимальной цены (для Sell stop) Minimum indent (in pips) - минимальный отступ от текущей цены до найденной цены, если расстояние окажется меньше заданного - отложенный ордер не будет выставлен









Подробнее о настройках советника:

Торговые настройки



В советнике можно как включать так и выключать уровни Take Profit, Stop Loss и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".

Трейлинг может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в Trailing, in seconds. Правило: если интервал задать меньше чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.





Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").



