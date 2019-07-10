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High Low Strategy On Time 3 - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2007
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
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Модификация "High Low Strategy On Time 2". 

Добавлено:  

  • Запретить торговлю в любой день недели (параметры Use Monday, Use Tuesday, Use Wednesday, Use Thursday, Use Friday ставить в "false")
  • Задавать время жизни отложенных ордеров в минутах Expiration (при любой цифре, минимальное время выставляется на 15 минут)
  • Новый вид задания лота: для параметра "Money management: Lot OR Risk" теперь можно выбрать "Lots Min" - начальный лот берётся как минимально возможный для данного символа


Идея торговой стратегии

В версии High Low Strategy On Time 2 было добавлено:

Добавлено:  более расширенное управление торговым временным интервалом - теперь можно:

  • Задавать время начала (Start Hour::Start Minute) и время конца (End Hour::EndMinute)  временного интервала - при этом возможны два варианта
    • внутридневной интервал: время начала (Start Hour::Start MinuteМЕНЬШЕ время конца ( End Hour::EndMinute
    • интервал с переходом дня: время начала (Start Hour::Start MinuteБОЛЬШЕ время конца (  End Hour::EndMinute
  • Вообще отключить управление временным интервалом - для этого параметр Use time control поставить в "false"

Советник работает (ищет торговый сигнал) только в момент рождения нового бара на текущем таймфрейме.

Цель советника: выставить отложенный Buy stop или Sell stop ордер. Для определения по какой именно цене выставить отложенный ордер существуют несколько уточняющих параметров: 

  • Search window (in bars) - количество баров для поиска максимальной цены (для Buy stop) и минимальной цены (для Sell stop)
  • Minimum indent (in pips) - минимальный отступ от текущей цены до найденной цены, если расстояние окажется меньше заданного - отложенный ордер не будет выставлен

High Low Strategy On Time


Подробнее о настройках советника:

Торговые настройки

В советнике можно как включать так и выключать уровни Take ProfitStop Loss и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".

Трейлинг может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в   Trailing, in seconds. Правило: если интервал задать меньше чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.


Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в   The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в   Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").


    iAMA Histogram EA iAMA Histogram EA

    Торговая стратегия по пользовательскому индикатору "AMA Histogram Normalize"

    Breakeven Limit order triggered Breakeven Limit order triggered

    Помощник при ручном выставлении отложенных Limit ордеров

    Body candle statistics Body candle statistics

    Подсчёт размера тела свечи за определённый интервал

    ModStopReverse Alligator ModStopReverse Alligator

    Открытие позиции и привязанных отложенных Sell ордеров