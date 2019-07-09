Breakeven Limit order triggered

Принцип работы



ВНИМАНИЕ: Недопустимо если на одном символе присутствуют и BUY и SELL позиции ОДНОВРЕМЕННО!

Пользователь вручную выставляет отложенные Limit ордера. Рассчитан на ситуацию, когда цена идёт против нас и пользователь выставляет отложенные Limit ордера для усреднения.

Советник ожидает момента срабатывания отложенного ордера - то есть момента открытия позиции. Пока в рынке одна позиция - ничего не происходит, как только позиций стало больше одной, советник пытается перенести Take profit позиций на уровень безубытка. Просто на уровень безубытка - к этому уровню не добавляем ни одного пункта (пипса).

Пример с выставлением трёх отложенных Sell limit ордеров:



