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Советники

Breakeven Limit order triggered - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1889
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
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Принцип работы

ВНИМАНИЕ: Недопустимо если на одном символе присутствуют и BUY и SELL позиции ОДНОВРЕМЕННО!

Пользователь вручную выставляет отложенные Limit ордера. Рассчитан на ситуацию, когда цена идёт против нас и пользователь выставляет отложенные Limit ордера для усреднения.

Советник ожидает момента срабатывания отложенного ордера - то есть момента открытия позиции. Пока в рынке одна позиция - ничего не происходит, как только позиций стало больше одной, советник пытается перенести Take profit позиций на уровень безубытка. Просто на уровень безубытка - к этому уровню не добавляем ни одного пункта (пипса).

Пример с выставлением трёх отложенных Sell limit ордеров:

Breakeven Limit order triggered

    Delayer Delayer

    Торговая стратегия на пересечении двух iMA (Moving Average, MA) и контроль прохода цены от точки пересечения

    Pricetor Pricetor

    Торговая стратегия на основе пользовательского индикатора "Price Channel"

    iAMA Histogram EA iAMA Histogram EA

    Торговая стратегия по пользовательскому индикатору "AMA Histogram Normalize"

    High Low Strategy On Time 3 High Low Strategy On Time 3

    Модификация "High Low Strategy On Time 2"