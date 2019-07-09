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Breakeven Limit order triggered - эксперт для MetaTrader 5
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Принцип работы
ВНИМАНИЕ: Недопустимо если на одном символе присутствуют и BUY и SELL позиции ОДНОВРЕМЕННО!
Пользователь вручную выставляет отложенные Limit ордера. Рассчитан на ситуацию, когда цена идёт против нас и пользователь выставляет отложенные Limit ордера для усреднения.
Советник ожидает момента срабатывания отложенного ордера - то есть момента открытия позиции. Пока в рынке одна позиция - ничего не происходит, как только позиций стало больше одной, советник пытается перенести Take profit позиций на уровень безубытка. Просто на уровень безубытка - к этому уровню не добавляем ни одного пункта (пипса).
Пример с выставлением трёх отложенных Sell limit ордеров:
Торговая стратегия на пересечении двух iMA (Moving Average, MA) и контроль прохода цены от точки пересеченияPricetor
Торговая стратегия на основе пользовательского индикатора "Price Channel"
Торговая стратегия по пользовательскому индикатору "AMA Histogram Normalize"High Low Strategy On Time 3
Модификация "High Low Strategy On Time 2"