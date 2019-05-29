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High Low Strategy On Time 2 - эксперт для MetaTrader 5
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Модификация "High Low Strategy On Time".
Добавлено: боле расширенное управление торговым временным интервалом - теперь можно:
- Задавать время начала (Start Hour::Start Minute) и время конца (End Hour::EndMinute) временного интервала - при этом возможны два варианта
- внутридневной интервал: время начала (Start Hour::Start Minute) МЕНЬШЕ время конца (End Hour::EndMinute)
- интервал с переходом дня: время начала (Start Hour::Start Minute) БОЛЬШЕ время конца (End Hour::EndMinute)
- Вообще отключить управление временным интервалом - для этого параметр Use time control поставить в "false"
Идея торговой стратегии
Советник работает (ищет торговый сигнал) только в момент рождения нового бара на текущем таймфрейме.
Цель советника: выставить отложенный Buy stop или Sell stop ордер. Для определения по какой именно цене выставить отложенный ордер существуют несколько уточняющих параметров:
- Search window (in bars) - количество баров для поиска максимальной цены (для Buy stop) и минимальной цены (для Sell stop)
- Minimum indent (in pips) - минимальный отступ от текущей цены до найденной цены, если расстояние окажется меньше заданного - отложенный ордер не будет выставлен
Подробнее о настройках советника:
Торговые настройки
В советнике можно как включать так и выключать уровни Take Profit, Stop Loss и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".
Трейлинг может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в Trailing, in seconds. Правило: если интервал задать меньше чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.
Управление размером позиции (расчёт лота)
Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").
Торговля в двух временных промежутках. Увеличение лота при убытках.Eagle or Tails
Орёл или решка - случайное открытие
Торговая стратегия на основе iMA (Moving Average, MA) и iFractals (Fractals). Для BUY и SELL сигналов свои индикаторы iMASL TP BreakEven
Работа на текущем символе по всем позициям. Выставление Стоп лосс, Тейк профит, перевод в безубыток