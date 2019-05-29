Модификация "High Low Strategy On Time".

Добавлено: боле расширенное управление торговым временным интервалом - теперь можно:

Задавать время начала ( Start Hour :: Start Minute ) и время конца ( End Hour :: EndMinute ) временного интервала - при этом возможны два варианта

:: ) и время конца ( :: ) временного интервала - при этом возможны два варианта внутридневной интервал: время начала ( Start Hour :: Start Minute ) МЕНЬШЕ время конца ( End Hour :: EndMinute )

интервал: время начала ( :: ) время конца ( :: )

интервал с переходом дня : время начала ( Start Hour :: Start Minute ) БОЛЬШЕ время конца ( End Hour :: EndMinute )

: время начала ( :: ) время конца ( :: ) Вообще отключить управление временным интервалом - для этого параметр Use time control поставить в "false"





Идея торговой стратегии



Советник работает (ищет торговый сигнал) только в момент рождения нового бара на текущем таймфрейме.

Цель советника: выставить отложенный Buy stop или Sell stop ордер. Для определения по какой именно цене выставить отложенный ордер существуют несколько уточняющих параметров:

Search window (in bars) - количество баров для поиска максимальной цены (для Buy stop) и минимальной цены (для Sell stop)

- количество баров для поиска максимальной цены (для Buy stop) и минимальной цены (для Sell stop) Minimum indent (in pips) - минимальный отступ от текущей цены до найденной цены, если расстояние окажется меньше заданного - отложенный ордер не будет выставлен









Подробнее о настройках советника:

Торговые настройки



В советнике можно как включать так и выключать уровни Take Profit, Stop Loss и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".

Трейлинг может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в Trailing, in seconds. Правило: если интервал задать меньше чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.





Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").