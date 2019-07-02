First Day Bar

Идея торговой стратегии

Советник ориентируется на торговлю на бирже - на торговых счетах, где торговая сессия открывается утром, а не в полночь.

На текущем таймфрейме ожидаем пока окончательно сформируется первый бар и тогда принимает решение: если бар бычий - открываем BUY, если бар медвежий - открываем SELL (торговые сигналы можно переворачивать - подробнее в разделе "Дополнительные возможности").

Как формируется сигнал в функции SearchTradingSignals:

1. получаем с таймфрейма D1 текущий бар в массив MqlRates (rates_d1): копируем от начальной позиции ( start_pos) равной "0" один бар (count равен "1")

if ( CopyRates (m_symbol.Name(), PERIOD_D1 ,start_pos,count,rates_d1)!=count) { return ( false ); }





2. сразу защита: в один день только одна сделка

datetime time_d1=rates_d1[ 0 ].time; if (time_d1==ExtLastDeal) return ( true );





3. остаётся получить бары с текущего таймфрейма - копируем бары от времени time_d1 до текущего времени

int copy= CopyRates (m_symbol.Name(), Period (),time_d1, TimeCurrent (),rates_current); if (copy< 2 ) { return ( true ); }

и защита: если получили менее двух баров - значит у нас нет ещё сформированного первого бара за текущую торговую сессию и просто выходим.









Подробнее о настройках советника:

Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.





Торговые настройки



В советнике можно как включать так и выключать уровни Take Profit, Stop Loss и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".

Трейлинг может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в Trailing, in seconds. Общее правило: если интервал задать меньше чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.





Дополнительные возможности

Only one positions - в рынке всегда только одна позиция

- в рынке всегда только одна позиция Reverse - переворот торгового сигнала

- переворот торгового сигнала Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала

Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.





Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").