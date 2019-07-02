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Советники

First Day Bar - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1763
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
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Идея торговой стратегии

Советник ориентируется на торговлю на бирже - на торговых счетах, где торговая сессия открывается утром, а не в полночь.

На текущем таймфрейме ожидаем пока окончательно сформируется первый бар и тогда принимает решение: если бар бычий - открываем BUY, если бар медвежий - открываем SELL (торговые сигналы можно переворачивать - подробнее в разделе "Дополнительные возможности").

Как формируется сигнал в функции SearchTradingSignals:

1. получаем с таймфрейма D1 текущий бар  в массив MqlRates (rates_d1): копируем от начальной позиции ( start_pos) равной "0" один бар (count равен "1")

//--- bar opening time on D1
   if(CopyRates(m_symbol.Name(),PERIOD_D1,start_pos,count,rates_d1)!=count)
     {
      return(false);
     }


2. сразу защита: в один день только одна сделка

   datetime time_d1=rates_d1[0].time;
   if(time_d1==ExtLastDeal) // one deal on day
      return(true);


3. остаётся получить бары с текущего таймфрейма - копируем бары от времени time_d1 до текущего времени

//--- get bars on the current timeframe
   int copy=CopyRates(m_symbol.Name(),Period(),time_d1,TimeCurrent(),rates_current);
   if(copy<2)
     {
      return(true);
     }

и защита: если получили менее двух баров - значит у нас нет ещё сформированного первого бара за текущую торговую сессию и просто выходим.


First Day Bar

Подробнее о настройках советника:

Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра    Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. 

Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.


Торговые настройки

В советнике можно как включать так и выключать уровни Take ProfitStop Loss и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".

Трейлинг может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в    Trailing, in seconds. Общее правило: если интервал задать меньше чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.


Дополнительные возможности

    • Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
    • Reverse - переворот торгового сигнала
    • Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала

    Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра    Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. 

    Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.


    Управление размером позиции (расчёт лота)

    Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в    The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в    Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").

      iFractals iMACD iFractals iMACD

      Торговая стратегия на индикаторах iFractals (Fractals) и iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD)

      QRSI-MG QRSI-MG

      Торговая стратегия на двух индикаторах: iRSI (Relative Strength Index, RSI) и iMA (Moving Average, MA)

      SignalCrossiMA SignalCrossiMA

      Модуль торговых сигналов на пересечении двух индикатора Moving Average

      iMA based on iRSI iMA based on iRSI

      Индикатор iMA (Moving Average, MA) рассчитывается по первому индикатору: iRSI (Relative Strength Index, RSI)