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iFractals iMACD - эксперт для MetaTrader 5
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Идея торговой стратегии
Поиск сигнала только в момент рождения нового бара.
Советник использует индикатор iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) в качестве трендового указателя, а индикатор iFractals (Fractals) используется для входа в рынок на откатах.
Для подтверждения тренда введён параметр Minimum MACD - минимальная разница между главной и сигнальной линией индикатора MACD.
Подробнее о настройках советника:
Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется.
Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.
Торговые настройки
В советнике можно как включать так и выключать уровни Take Profit, Stop Loss и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".
Трейлинг может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в Trailing, in seconds. Общее правило: если интервал задать меньше чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.
Дополнительные возможности
- Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
- Reverse - переворот торгового сигнала
- Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала
Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется.
Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.
Управление размером позиции (расчёт лота)
Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").
Торговая стратегия на двух индикаторах: iRSI (Relative Strength Index, RSI) и iMA (Moving Average, MA)RSI Martingale
Торговая стратегия по индикатору iRSI (Relative Strength Index, RSI) с элементами Мартингейла
Советник больше предназначен для работы с биржей - там где торговый день начинается не в 00-00, у утром.SignalCrossiMA
Модуль торговых сигналов на пересечении двух индикатора Moving Average