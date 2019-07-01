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QRSI-MG - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи - QTR
автор кода mq5 - barabashkakvn
Идея торговой стратегии
Советник работает по двум индикаторам: iRSI (Relative Strength Index, RSI) и iMA (Moving Average, MA). Индикатор RSI участвует в сигнале по два раза,а индикатор MA - один раз:
- RSI: проверяется преодоление уровня RSI Sell level (или RSI Buy level) и сравниваются показания RSI на баре MA and RSI bar current с показаниями RSI на предыдущем баре
- MA: сравниваются показания MA на баре MA and RSI bar current с показаниями MA на предыдущем баре
Оба индикатора рассчитываются на текущем таймфрейме и на текущем символе.
Рекомендуется оптимизировать сначала такие параметры:
Подробнее о настройках советника:
Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется.
Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.
Торговые настройки
В советнике можно как включать так и выключать уровни Take Profit, Stop Loss и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".
Трейлинг и поиск торгового сигнала может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в Trailing, in seconds, а интервал поиска торговых сигналов в Search signals, in seconds. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.
Дополнительные возможности
- Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
- Reverse - переворот торгового сигнала
- Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала
Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется.
Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.
Управление размером позиции (расчёт лота)
Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").
Торговая стратегия по индикатору iRSI (Relative Strength Index, RSI) с элементами МартингейлаMACD Opening and Closing Conditions
Переработанная версия стандартного советника MQL5\Experts\Examples\MACD\MACD Sample.mq5
Торговая стратегия на индикаторах iFractals (Fractals) и iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD)First Day Bar
Советник больше предназначен для работы с биржей - там где торговый день начинается не в 00-00, у утром.