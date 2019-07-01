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Советники

QRSI-MG - эксперт для MetaTrader 5

QTR
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2135
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
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Автор идеи - QTR

автор кода mq5 - barabashkakvn

Идея торговой стратегии

Советник работает по двум индикаторам: iRSI (Relative Strength Index, RSI) и iMA (Moving Average, MA). Индикатор RSI  участвует в сигнале по два раза,а индикатор MA - один раз:

  • RSI: проверяется преодоление уровня RSI Sell level (или RSI Buy level) и сравниваются показания RSI на баре MA and RSI bar current с показаниями RSI на предыдущем баре
  • MA: сравниваются показания MA на баре MA and RSI bar current с показаниями MA на предыдущем баре

Оба индикатора рассчитываются на текущем таймфрейме и на текущем символе.

Рекомендуется оптимизировать сначала такие параметры:

QRSI-MG


Подробнее о настройках советника:

Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра  Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. 

Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.


Торговые настройки

В советнике можно как включать так и выключать уровни Take ProfitStop Loss и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".

Трейлинг и поиск торгового сигнала может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в  Trailing, in seconds, а интервал поиска торговых сигналов в Search signals, in seconds. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.


Дополнительные возможности

    • Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
    • Reverse - переворот торгового сигнала
    • Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала

    Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра  Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. 

    Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.


    Управление размером позиции (расчёт лота)

    Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в  The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в  Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").

      RSI Martingale RSI Martingale

      Торговая стратегия по индикатору iRSI (Relative Strength Index, RSI) с элементами Мартингейла

      MACD Opening and Closing Conditions MACD Opening and Closing Conditions

      Переработанная версия стандартного советника MQL5\Experts\Examples\MACD\MACD Sample.mq5

      iFractals iMACD iFractals iMACD

      Торговая стратегия на индикаторах iFractals (Fractals) и iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD)

      First Day Bar First Day Bar

      Советник больше предназначен для работы с биржей - там где торговый день начинается не в 00-00, у утром.