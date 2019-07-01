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RSI Martingale - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
3086
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
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Идея торговой стратегии

Торговля без  Take ProfitStop Loss и Trailing Stop. Открытие позиций только в момент рождения нового бара. Рекомендуется начинать тесты с таймфрейма H1.

Переключая таймфрейм - Вы делает это на свой страх и риск. Моё четкое убеждение: если запустили советник - нечего переключать таймфреймы!

Торговые сигналы получаем только с индикатора iRSI (Relative Strength Index, RSI). Для сигналов используется только одна модель:

  • Вершины и основания
    Вершины индикатора Relative Strength Index обычно формируются выше 70, а основания — ниже 30, причем они обычно опережают образования вершин и оснований на ценовом графике.

При этом настраиваются отдельно: условие для открытия BUY и условие для открытия SELL.

Вводится понятие "серия": серия состоим минимум из одной основной позиции или из одной основной и одной или нескольких добавочных.

Как работает серия и как включается Мартингейл в серии

Одновременно может существовать две серии: одна серия BUY и одна серия SELL - то есть не более одной серии каждого вида.

Пример:

Пусть советник только включили - в рынке нет открытых позиций. Поступил сигнал с индикатора iRSI и была открыта позиция BUY (её лот рассчитывается в соответствии с параметрами  Money management и Constant lot) - это будет основная позиция в серии BUY. Дальше есть два пути:

путь 1:

  • Позиция закроется по достижению серией BUY значения минимальная прибыль серии
    • Следовательно серия BUY уничтожается

путь 2:

  • Убыток серии BUY достиг значения убыток для включения Мартингейла
    • Если есть сигнал на открытие BUY - тогда в соответствии с параметрами Money management и Constant lot рассчитывается лот добавочной позиции и он умножается на коэффициент лота Мартингейла
      • Позиция закроется по достижению серией BUY значения минимальная прибыль серии
        • Следовательно серия BUY уничтожается
      • Если есть сигнал на открытие BUY - тогда в соответствии с параметрами Money management и Constant lot рассчитывается лот добавочной позиции и он умножается на коэффициент лота Мартингейла
        • ...
      • ...


    RSI Martingale


      MACD Opening and Closing Conditions MACD Opening and Closing Conditions

      Переработанная версия стандартного советника MQL5\Experts\Examples\MACD\MACD Sample.mq5

      Moving Average Map Moving Average Map

      Карта наклона Moving Average с периодами от 1 (начинается сверху) до X (заканчивается снизу) с шагом 1. X - высота окна в пикселях. Красный цвет - наклон вниз, зеленый - вверх.

      QRSI-MG QRSI-MG

      Торговая стратегия на двух индикаторах: iRSI (Relative Strength Index, RSI) и iMA (Moving Average, MA)

      iFractals iMACD iFractals iMACD

      Торговая стратегия на индикаторах iFractals (Fractals) и iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD)