RSI Martingale

Идея торговой стратегии



Торговля без Take Profit, Stop Loss и Trailing Stop. Открытие позиций только в момент рождения нового бара. Рекомендуется начинать тесты с таймфрейма H1.

Переключая таймфрейм - Вы делает это на свой страх и риск. Моё четкое убеждение: если запустили советник - нечего переключать таймфреймы!

Торговые сигналы получаем только с индикатора iRSI (Relative Strength Index, RSI). Для сигналов используется только одна модель:

Вершины и основания

Вершины индикатора Relative Strength Index обычно формируются выше 70, а основания — ниже 30, причем они обычно опережают образования вершин и оснований на ценовом графике.

При этом настраиваются отдельно: условие для открытия BUY и условие для открытия SELL.

Вводится понятие "серия": серия состоим минимум из одной основной позиции или из одной основной и одной или нескольких добавочных.

Как работает серия и как включается Мартингейл в серии

Одновременно может существовать две серии: одна серия BUY и одна серия SELL - то есть не более одной серии каждого вида.

Пример:

Пусть советник только включили - в рынке нет открытых позиций. Поступил сигнал с индикатора iRSI и была открыта позиция BUY (её лот рассчитывается в соответствии с параметрами Money management и Constant lot) - это будет основная позиция в серии BUY. Дальше есть два пути:

путь 1:

Позиция закроется по достижению серией BUY значения минимальная прибыль серии

Следовательно серия BUY уничтожается

путь 2:

Убыток серии BUY достиг значения убыток для включения Мартингейла

Если есть сигнал на открытие BUY - тогда в соответствии с параметрами Money management и Constant lot рассчитывается лот добавочной позиции и он умножается на коэффициент лота Мартингейла



Позиция закроется по достижению серией BUY значения минимальная прибыль серии





Следовательно серия BUY уничтожается





Если есть сигнал на открытие BUY - тогда в соответствии с параметрами Money management и Constant lot рассчитывается лот добавочной позиции и он умножается на коэффициент лота Мартингейла

и рассчитывается лот добавочной позиции и он умножается на



...





...











