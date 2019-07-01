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RSI Martingale - эксперт для MetaTrader 5
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Идея торговой стратегии
Торговля без Take Profit, Stop Loss и Trailing Stop. Открытие позиций только в момент рождения нового бара. Рекомендуется начинать тесты с таймфрейма H1.
Переключая таймфрейм - Вы делает это на свой страх и риск. Моё четкое убеждение: если запустили советник - нечего переключать таймфреймы!
Торговые сигналы получаем только с индикатора iRSI (Relative Strength Index, RSI). Для сигналов используется только одна модель:
- Вершины и основания
Вершины индикатора Relative Strength Index обычно формируются выше 70, а основания — ниже 30, причем они обычно опережают образования вершин и оснований на ценовом графике.
При этом настраиваются отдельно: условие для открытия BUY и условие для открытия SELL.
Вводится понятие "серия": серия состоим минимум из одной основной позиции или из одной основной и одной или нескольких добавочных.
Как работает серия и как включается Мартингейл в серии
Одновременно может существовать две серии: одна серия BUY и одна серия SELL - то есть не более одной серии каждого вида.
Пример:
Пусть советник только включили - в рынке нет открытых позиций. Поступил сигнал с индикатора iRSI и была открыта позиция BUY (её лот рассчитывается в соответствии с параметрами Money management и Constant lot) - это будет основная позиция в серии BUY. Дальше есть два пути:
путь 1:
- Позиция закроется по достижению серией BUY значения минимальная прибыль серии
- Следовательно серия BUY уничтожается
путь 2:
- Убыток серии BUY достиг значения убыток для включения Мартингейла
- Если есть сигнал на открытие BUY - тогда в соответствии с параметрами Money management и Constant lot рассчитывается лот добавочной позиции и он умножается на коэффициент лота Мартингейла
- Позиция закроется по достижению серией BUY значения минимальная прибыль серии
- Следовательно серия BUY уничтожается
- Если есть сигнал на открытие BUY - тогда в соответствии с параметрами Money management и Constant lot рассчитывается лот добавочной позиции и он умножается на коэффициент лота Мартингейла
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Переработанная версия стандартного советника MQL5\Experts\Examples\MACD\MACD Sample.mq5Moving Average Map
Карта наклона Moving Average с периодами от 1 (начинается сверху) до X (заканчивается снизу) с шагом 1. X - высота окна в пикселях. Красный цвет - наклон вниз, зеленый - вверх.
Торговая стратегия на двух индикаторах: iRSI (Relative Strength Index, RSI) и iMA (Moving Average, MA)iFractals iMACD
Торговая стратегия на индикаторах iFractals (Fractals) и iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD)