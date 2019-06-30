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MACD Opening and Closing Conditions - эксперт для MetaTrader 5
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Идея торговой стратегии
Используются данные с двух индикаторов: iMACD и iMA.
Логика работы взята у стандартного советника MQL5\Experts\Examples\MACD\MACD Sample.mq5 - а именно раздельные сигналы для открытия и для закрытия позиции: то есть сигнал на открытие BUY совсем не означает автоматическое закрытие SELL.
|Сигнал к открытию позиции BUY
|Сигнал к открытию позиции SELL
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(MACD main#0 < 0.0) && (MACD main#0 > MACD signal#0) && (MACD main#1 < MACD signal#1) && (Abs(MACD main#0) > MACD open level) && (EMA#0 > EMA#1)
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(MACD main#0 > 0.0) && (MACD main#0 < MACD signal#0) && (MACD main#1 > MACD signal#1) && (MACD main#0 > MACD open level) && (EMA#0 < EMA#1)
|Сигнал к закрытию позиции BUY
|Сигнал к закрытию позиции SELL
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(MACD main#0 > 0.0) && (MACD main#0 < MACD signal#0) && (MACD main#1 > MACD signal#1) && (MACD main#0 > MACD close level)
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(MACD main#0 < 0.0) && (MACD main#0 > MACD signal#0) && (MACD main#1 < MACD signal#1) && (Abs(MACD main#0) > MACD close level)
Торговые сигналы получаем только в момент рождения нового бара.
Подробнее о настройках советника:
Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется.
Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.
Торговые настройки
В советнике можно как включать так и выключать уровни Take Profit, Stop Loss и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".
Трейлинг может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в Trailing, in seconds. Общее правило: если интервал задать меньше чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.
Дополнительные возможности
- Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
- Reverse - переворот торгового сигнала
- Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала
Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется.
Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.
Управление размером позиции (расчёт лота)
Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").
Карта наклона Moving Average с периодами от 1 (начинается сверху) до X (заканчивается снизу) с шагом 1. X - высота окна в пикселях. Красный цвет - наклон вниз, зеленый - вверх.cm_ Profi Alert and Close + Delete Pending
Закрывает все ордера при заданном профите или убытке.
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