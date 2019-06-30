MACD Opening and Closing Conditions

Идея торговой стратегии



Используются данные с двух индикаторов: iMACD и iMA.

Логика работы взята у стандартного советника MQL5\Experts\Examples\MACD\MACD Sample.mq5 - а именно раздельные сигналы для открытия и для закрытия позиции: то есть сигнал на открытие BUY совсем не означает автоматическое закрытие SELL.

Сигнал к открытию позиции BUY Сигнал к открытию позиции SELL (MACD main # 0 < 0.0 ) && (MACD main # 0 > MACD signal # 0 ) && (MACD main # 1 < MACD signal # 1 ) && (Abs(MACD main # 0 ) > MACD open level) && (EMA # 0 > EMA # 1 ) (MACD main # 0 > 0.0 ) && (MACD main # 0 < MACD signal # 0 ) && (MACD main # 1 > MACD signal # 1 ) && (MACD main # 0 > MACD open level) && (EMA # 0 < EMA # 1 )

Сигнал к закрытию позиции BUY Сигнал к закрытию позиции SELL (MACD main # 0 > 0.0 ) && (MACD main # 0 < MACD signal # 0 ) && (MACD main # 1 > MACD signal # 1 ) && (MACD main # 0 > MACD close level) (MACD main # 0 < 0.0 ) && (MACD main # 0 > MACD signal # 0 ) && (MACD main # 1 < MACD signal # 1 ) && (Abs(MACD main # 0 ) > MACD close level)

Торговые сигналы получаем только в момент рождения нового бара.









Подробнее о настройках советника:

Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.





Торговые настройки



В советнике можно как включать так и выключать уровни Take Profit, Stop Loss и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".

Трейлинг может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в Trailing, in seconds. Общее правило: если интервал задать меньше чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.





Дополнительные возможности

Only one positions - в рынке всегда только одна позиция

- в рынке всегда только одна позиция Reverse - переворот торгового сигнала

- переворот торгового сигнала Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала

Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.





Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").