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cm_ Profi Alert and Close + Delete Pending - эксперт для MetaTrader 5
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Советник автоматически закрывает все позиции при заданном профите или убытке в валюте депозита. После закрытия позиций удаляются все отложенные ордера. Кнопками выбираются режимы алерта и торговли. Т.е. возможно установить только алерт при достижении профита без реального закрытия. Так же возможно закрывать все позиции в ручном режиме. Кнопка AllSymbol определяет закрывать все позиции по всем инструментам или только по тем, на котором расположен советник.
Торговая стратегия на двух iMA (Moving Average, MA) и одном iRSISticks
Сравнение размера последнего завершенного бара. Стиль рисования DRAW_ARROW
Карта наклона Moving Average с периодами от 1 (начинается сверху) до X (заканчивается снизу) с шагом 1. X - высота окна в пикселях. Красный цвет - наклон вниз, зеленый - вверх.MACD Opening and Closing Conditions
Переработанная версия стандартного советника MQL5\Experts\Examples\MACD\MACD Sample.mq5