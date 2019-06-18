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cm_ Profi Alert and Close + Delete Pending - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Khlystov
Vladimir Khlystov

Vladimir Khlystov

3.8 (31)
Я программист MQL (терминалы MT4 и MT5)
Если Вас интересует автоторговля на форекс, то я могу Вам предложить готовые продукты или написать для Вас робота по Вашей стратегии.
мой сайт
https://cmillion.ru
36 продуктов 192 кода 1 тема 1099 комментариев
Просмотров:
2707
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Советник автоматически закрывает все позиции при заданном профите или убытке в валюте депозита. После закрытия позиций удаляются все отложенные ордера. Кнопками выбираются режимы алерта и торговли. Т.е. возможно установить только алерт при достижении профита без реального закрытия. Так же возможно закрывать все позиции в ручном режиме. Кнопка AllSymbol определяет закрывать все позиции по всем инструментам или только по тем, на котором расположен советник.



    VR---RIF VR---RIF

    Торговая стратегия на двух iMA (Moving Average, MA) и одном iRSI

    Sticks Sticks

    Сравнение размера последнего завершенного бара. Стиль рисования DRAW_ARROW

    Moving Average Map Moving Average Map

    Карта наклона Moving Average с периодами от 1 (начинается сверху) до X (заканчивается снизу) с шагом 1. X - высота окна в пикселях. Красный цвет - наклон вниз, зеленый - вверх.

    MACD Opening and Closing Conditions MACD Opening and Closing Conditions

    Переработанная версия стандартного советника MQL5\Experts\Examples\MACD\MACD Sample.mq5