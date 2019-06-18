Советник автоматически закрывает все позиции при заданном профите или убытке в валюте депозита. После закрытия позиций удаляются все отложенные ордера. Кнопками выбираются режимы алерта и торговли. Т.е. возможно установить только алерт при достижении профита без реального закрытия. Так же возможно закрывать все позиции в ручном режиме. Кнопка AllSymbol определяет закрывать все позиции по всем инструментам или только по тем, на котором расположен советник.







