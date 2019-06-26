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Moving Average Map - индикатор для MetaTrader 5
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Карта наклона Moving Average с периодами от 1 (начинается сверху) до X (заканчивается снизу) с шагом 1. X - высота окна в пикселях. Красный цвет - наклон вниз, зеленый - вверх.
Для включения/выключения режима отображения полноценной линии МА с периодом равным координате Y указателя мыши необходимо нажать "Z".
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