Карта наклона Moving Average с периодами от 1 (начинается сверху) до X (заканчивается снизу) с шагом 1. X - высота окна в пикселях. Красный цвет - наклон вниз, зеленый - вверх.

Для включения/выключения режима отображения полноценной линии МА с периодом равным координате Y указателя мыши необходимо нажать "Z".











