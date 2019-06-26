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Индикаторы

Moving Average Map - индикатор для MetaTrader 5

BeeXXI Corporation
BeeXXI Corporation

BeeXXI Corporation

5 (17)
12 продуктов 18 кодов 10 тем 4619 комментариев
Просмотров:
5788
Рейтинг:
(27)
Опубликован:
Обновлен:
MA-map.mq5 (12.23 KB) просмотр
\MQL5\Include\Canvas\
iCanvas.mqh (40.13 KB) просмотр
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Карта наклона Moving Average с периодами от 1 (начинается сверху) до X (заканчивается снизу) с шагом 1. X - высота окна в пикселях.  Красный цвет - наклон вниз, зеленый - вверх.

Для включения/выключения режима отображения полноценной линии МА с периодом равным координате Y указателя мыши необходимо нажать "Z".



    cm_ Profi Alert and Close + Delete Pending cm_ Profi Alert and Close + Delete Pending

    Закрывает все ордера при заданном профите или убытке.

    VR---RIF VR---RIF

    Торговая стратегия на двух iMA (Moving Average, MA) и одном iRSI

    MACD Opening and Closing Conditions MACD Opening and Closing Conditions

    Переработанная версия стандартного советника MQL5\Experts\Examples\MACD\MACD Sample.mq5

    RSI Martingale RSI Martingale

    Торговая стратегия по индикатору iRSI (Relative Strength Index, RSI) с элементами Мартингейла