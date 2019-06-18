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VR---RIF - эксперт для MetaTrader 5

VOLDEMAR
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2088
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Обновлен:
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Автор идеи - Vladimir Pastushak

автор кода mq5 - barabashkakvn

Идея торговой стратегии

В торговом сигнале принимают участие два индикатора iMA (Moving Average, MA) и один индикатор RSI. Период усреднения RSI меньше чем у любого из iMA. Сам сигнал формируется из двух частей. Для сигнала BUY: часть первая - Fast над Slow и часть вторая - RSI больше 50.0. Значения индикаторов берутся на баре #Bar current. Для сигнала SELL: часть первая - Fast под Slow и часть вторая - RSI меньше 50.0. Значения индикаторов берутся на баре #Bar current.

VR---RIF

Подробнее о настройках советника:

Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. 

Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.


Торговые настройки

В советнике можно как включать так и выключать уровни Take ProfitStop Loss и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".

Трейлинг и поиск торгового сигнала может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в Trailing, in seconds, а интервал поиска торговых сигналов в Search signals, in seconds. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.


Дополнительные возможности

    • Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
    • Reverse - переворот торгового сигнала
    • Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала

    Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. 

    Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.


    Управление размером позиции (расчёт лота)

    Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").

    Sticks Sticks

    Сравнение размера последнего завершенного бара. Стиль рисования DRAW_ARROW

    Market Capture 3 Market Capture 3

    Торговая стратегия на исторических максимумах и минимумах

    cm_ Profi Alert and Close + Delete Pending cm_ Profi Alert and Close + Delete Pending

    Закрывает все ордера при заданном профите или убытке.

    Moving Average Map Moving Average Map

    Карта наклона Moving Average с периодами от 1 (начинается сверху) до X (заканчивается снизу) с шагом 1. X - высота окна в пикселях. Красный цвет - наклон вниз, зеленый - вверх.