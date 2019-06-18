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Sticks - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор сравнивает размер последнего завершенного бара с заданными параметрами. Использует стиль рисования DRAW_ARROW.
Все есть три режима:
- Simple sticks - сравнение размера бара #1 (High #1 - Low #1) с заданным параметром "Simple sticks" value
- More than N - сравнение превышения размера бара #1 над размером бара #2 с параметром ""More than N" value"
- Simple and More - выполнение обоих условий: и Simple sticks и More than N
Рис. 1. Режим "Simple sticks"
Рис. 2. Режим "Sticks More than N"
Market Capture 3
Торговая стратегия на исторических максимумах и минимумахPending Stop and Limit
Одновременное выставление Stop и Limit отложенного ордера
VR---RIF
Торговая стратегия на двух iMA (Moving Average, MA) и одном iRSIcm_ Profi Alert and Close + Delete Pending
Закрывает все ордера при заданном профите или убытке.