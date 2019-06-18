CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Sticks - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2416
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор сравнивает размер последнего  завершенного бара с заданными параметрами. Использует стиль рисования DRAW_ARROW.

Все есть три режима:

  • Simple sticks - сравнение размера бара #1 (High #1 - Low #1) с заданным параметром "Simple sticks" value
  • More than N - сравнение превышения размера бара #1 над размером бара #2 с параметром ""More than N" value"
  • Simple and More - выполнение обоих условий: и Simple sticks и More than N


Sticks Simple sticks

Рис. 1. Режим "Simple sticks"


Sticks More than N

Рис. 2. Режим "Sticks More than N"

Market Capture 3 Market Capture 3

Торговая стратегия на исторических максимумах и минимумах

Pending Stop and Limit Pending Stop and Limit

Одновременное выставление Stop и Limit отложенного ордера

VR---RIF VR---RIF

Торговая стратегия на двух iMA (Moving Average, MA) и одном iRSI

cm_ Profi Alert and Close + Delete Pending cm_ Profi Alert and Close + Delete Pending

Закрывает все ордера при заданном профите или убытке.