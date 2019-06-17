Market Capture 3

Автор идеи - alex

автор кода mq5 - barabashkakvn

Идея торговой стратегии

На таймфрейме Historical: TimeFrame между двумя датами определяются исторический максимум и исторический минимум.

Как задаются даты

Первая дата - это время открытия текущего бара на таймфрейме D1. Вторая дата получается вычитанием Historical: Days дней из первой даты.

Рис. 1. Поиск исторических Максимум и Минимум

То есть промежуток задаётся ни в количестве баров на заданном таймфрейме Historical: TimeFrame, а в датах с привязкой ко времени открытия баров на дневном таймфрейме (D1).

Как задаются уровни

После нахождения исторических Максим и Минимум начинаем отслеживать поведение цены. Ждём когда цена пересечёт найденный исторический (Максимум или Минимум) на Return и после этого вернётся назад и пробьёт исторический (Максимум или Минимум). Пример сигнала SELL:

цена пересекла вверх найденный уровень Historical Maximum (точка 1) цена пошла дальше и отошла от пробитого уровня на Return (точка 2) цена одумалась :) и вернулась, пробив вниз уровень Historical Maximum (точка 3)

Рис. 2. Сигнал SELL

После этого можно применять сигналы с любых индикаторов - но приниматься будут только сигналы SELL. Так будет продолжаться до тех пор пока цена не сформирует сигнал BUY.

Пример сигнала SELL на графике:

Рис. 3. Сигнал SELL на графике





Подробнее о настройках советника:

Торговые настройки



В советнике можно как включать так и выключать уровни Take Profit, Stop Loss и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".

Трейлинг может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в Trailing, in seconds. Общее правило: если интервал задать меньше чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.





Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").