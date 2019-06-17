Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Market Capture 3 - эксперт для MetaTrader 5
- Опубликовал:
-
Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
- Просмотров:
- 2273
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор идеи - alex
автор кода mq5 - barabashkakvn
Идея торговой стратегии
На таймфрейме Historical: TimeFrame между двумя датами определяются исторический максимум и исторический минимум.
Как задаются даты
Первая дата - это время открытия текущего бара на таймфрейме D1. Вторая дата получается вычитанием Historical: Days дней из первой даты.
Рис. 1. Поиск исторических Максимум и Минимум
То есть промежуток задаётся ни в количестве баров на заданном таймфрейме Historical: TimeFrame, а в датах с привязкой ко времени открытия баров на дневном таймфрейме (D1).
Как задаются уровни
После нахождения исторических Максим и Минимум начинаем отслеживать поведение цены. Ждём когда цена пересечёт найденный исторический (Максимум или Минимум) на Return и после этого вернётся назад и пробьёт исторический (Максимум или Минимум). Пример сигнала SELL:
- цена пересекла вверх найденный уровень Historical Maximum (точка 1)
- цена пошла дальше и отошла от пробитого уровня на Return (точка 2)
- цена одумалась :) и вернулась, пробив вниз уровень Historical Maximum (точка 3)
Рис. 2. Сигнал SELL
После этого можно применять сигналы с любых индикаторов - но приниматься будут только сигналы SELL. Так будет продолжаться до тех пор пока цена не сформирует сигнал BUY.
Пример сигнала SELL на графике:
Рис. 3. Сигнал SELL на графике
Подробнее о настройках советника:
Торговые настройки
В советнике можно как включать так и выключать уровни Take Profit, Stop Loss и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".
Трейлинг может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в Trailing, in seconds. Общее правило: если интервал задать меньше чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.
Управление размером позиции (расчёт лота)
Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").
Одновременное выставление Stop и Limit отложенного ордераVR---TRI-BOYCA
Стратегия на свечной фигуре "три солдата"