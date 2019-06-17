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Market Capture 3 - эксперт для MetaTrader 5

alex122
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2273
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Обновлен:
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Автор идеи - alex

автор кода mq5 - barabashkakvn

Идея торговой стратегии

На таймфрейме Historical: TimeFrame между двумя датами определяются исторический максимум и исторический минимум. 

Как задаются даты

Первая дата - это время открытия текущего бара на таймфрейме D1. Вторая дата получается вычитанием Historical: Days дней из первой даты. 

Market Capture 3

Рис. 1. Поиск исторических Максимум и Минимум

То есть промежуток задаётся ни в количестве баров на заданном таймфрейме Historical: TimeFrame, а в датах с привязкой ко времени открытия баров на дневном таймфрейме (D1).

Как задаются уровни

После нахождения исторических Максим и Минимум начинаем отслеживать поведение цены. Ждём когда цена пересечёт найденный исторический (Максимум или Минимум) на Return и после этого вернётся назад и пробьёт исторический (Максимум или Минимум). Пример сигнала SELL:

  1. цена пересекла вверх найденный уровень Historical Maximum (точка 1)
  2. цена пошла дальше и отошла от пробитого уровня на Return (точка 2)
  3. цена одумалась :) и вернулась, пробив вниз уровень Historical Maximum (точка 3)

Market Capture 3

Рис. 2. Сигнал SELL

После этого можно применять сигналы с любых индикаторов - но приниматься будут только сигналы SELL. Так будет продолжаться до тех пор пока цена не сформирует сигнал BUY.

Пример сигнала SELL на графике:

Market Capture 3

Рис. 3. Сигнал SELL на графике


Подробнее о настройках советника:

Торговые настройки

В советнике можно как включать так и выключать уровни Take ProfitStop Loss и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".

Трейлинг может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в Trailing, in seconds. Общее правило: если интервал задать меньше чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.


Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").

Pending Stop and Limit Pending Stop and Limit

Одновременное выставление Stop и Limit отложенного ордера

VR---TRI-BOYCA VR---TRI-BOYCA

Стратегия на свечной фигуре "три солдата"

Sticks Sticks

Сравнение размера последнего завершенного бара. Стиль рисования DRAW_ARROW

VR---RIF VR---RIF

Торговая стратегия на двух iMA (Moving Average, MA) и одном iRSI