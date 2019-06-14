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High Low First Bar - индикатор для MetaTrader 5
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Описание
Задача индикатора отобразить через весь день уровни High и Low первого бара на текущем таймфрейме.
Во входных параметрах (Symbol code to draw "High" и Symbol code to draw "Low") задаётся тип значка для отображения High и Low соответственно. Расшифровку значком можно посмотреть в шрифте Wingdings.
LanguageMulti
Мультиязычность.MA Trailing
Трейлинг прибыльных позиций на текущем символе по индикатору iMA (Moving Average, MA)
Channel of two iMA Breakdown
Пробой канала из двух iMA (Moving Average, MA)VR---TRI-BOYCA
Стратегия на свечной фигуре "три солдата"