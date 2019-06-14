High Low First Bar

Описание

Задача индикатора отобразить через весь день уровни High и Low первого бара на текущем таймфрейме.

Во входных параметрах (Symbol code to draw "High" и Symbol code to draw "Low") задаётся тип значка для отображения High и Low соответственно. Расшифровку значком можно посмотреть в шрифте Wingdings.