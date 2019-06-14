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Индикаторы

High Low First Bar - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
4891
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
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Описание

Задача индикатора отобразить через весь день уровни High и Low первого бара на текущем таймфрейме. 

High Low First Bar

Во входных параметрах (Symbol code to draw "High" и Symbol code to draw "Low") задаётся тип значка для отображения High и Low соответственно. Расшифровку значком можно посмотреть в шрифте Wingdings.

LanguageMulti LanguageMulti

Мультиязычность.

MA Trailing MA Trailing

Трейлинг прибыльных позиций на текущем символе по индикатору iMA (Moving Average, MA)

Channel of two iMA Breakdown Channel of two iMA Breakdown

Пробой канала из двух iMA (Moving Average, MA)

VR---TRI-BOYCA VR---TRI-BOYCA

Стратегия на свечной фигуре "три солдата"