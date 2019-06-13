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LanguageMulti - библиотека для MetaTrader 5
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Библиотека позволяет использовать мультиязычность в своих проектах.
Основные возможности:
- лёгкое и удобное использование нескольких языков;
- автоопределение языка терминала;
- перевод системных и пользовательских ошибок;
- вывод места ошибки/сообщения: имя файла, имя метода, номер строки;
- корректная работа с языками при не полном или отсутствующем переводе;
- возможность использования до двух параметров
Пример использования:
#include <Logger.mqh> //Пример использования class c_My_class { public: static void Demo_print() { LNG_PRINT(1);//код сообщения LNG_PRINT_1(1,45);//код сообщения и один параметр LNG_PRINT_2(0,"param__1","param_2");//код сообщения и два параметра } LNG_INIT }; //Указывается имя класса и используемые языки,максимум 4 //LNG_DEF_1,LNG_DEF_2,LNG_DEF_3,LNG_DEF_4 - последнее число указывает на количество языков //Сообщения.Для каждого класса свой набор сообщений LNG_DEF_2(c_My_class,lng_Russian,lng_English)//Указано имя класса и два используемых языка { {"Первое сообщение с параметром %s и %s","Pervoe soobchenie s paramenrom %s i %s"},//Русское и английское сообщение {"Это число:'%s'"},//Только русское }; void OnStart() { cLng::Set_is_skip_optimization(false);//При оптимизации будет логирование c_My_class::Demo_print(); LNG_CLASS_PRINT_1(c_My_class,1,888);//Использование сообщения из стороннего класса //LNG_CLASS_PRINT - без параметров //LNG_CLASS_PRINT_1 - 1 параметр //LNG_CLASS_PRINT_2 - 2 параметра cLng::Set_lng(lng_English);//Изменение языка на английский Print(cLng::Get_string(ERR_INVALID_DATETIME));//Получаем строку с ошибкой Print(cLng::Get_string(9999));//Тут не верный код ошибки cLng::Set_lng(lng_Russian);//Изменение языка на русский Print(cLng::Get_string(ERR_INVALID_DATETIME));//Получаем строку с ошибкой Print(cLng::Get_string(9999));//Тут не верный код ошибки }
Результат такой:
MA Trailing
Трейлинг прибыльных позиций на текущем символе по индикатору iMA (Moving Average, MA)OBJ_Label_Example
Пример советника, иллюстрирующего работу с графическим объектом OBJ_LABEL
High Low First Bar
Индикатор отображает уровни High и Low первого бара на текущем таймфрейме за деньChannel of two iMA Breakdown
Пробой канала из двух iMA (Moving Average, MA)