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LanguageMulti - библиотека для MetaTrader 5

Aliaksandr Hryshyn
Aliaksandr Hryshyn

Aliaksandr Hryshyn

4 (4)
5 продуктов 6 кодов 21 тема 1357 комментариев
Просмотров:
1657
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Include\
Logger.mqh (71.08 KB) просмотр
Test2.mq5 (2.58 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Библиотека позволяет использовать мультиязычность в своих проектах.

Основные возможности:

  • лёгкое и удобное использование нескольких языков;
  • автоопределение языка терминала;
  • перевод системных и пользовательских ошибок;
  • вывод места ошибки/сообщения: имя файла, имя метода, номер строки;
  • корректная работа с языками при не полном или отсутствующем переводе;
  • возможность использования до двух параметров

Пример использования:

#include <Logger.mqh>

//Пример использования
class c_My_class
  {
public:
   static void       Demo_print()
     {
      LNG_PRINT(1);//код сообщения
      LNG_PRINT_1(1,45);//код сообщения и один параметр
      LNG_PRINT_2(0,"param__1","param_2");//код сообщения и два параметра
     }
   LNG_INIT
  };
//Указывается имя класса и используемые языки,максимум 4
//LNG_DEF_1,LNG_DEF_2,LNG_DEF_3,LNG_DEF_4 - последнее число указывает на количество языков
//Сообщения.Для каждого класса свой набор сообщений
LNG_DEF_2(c_My_class,lng_Russian,lng_English)//Указано имя класса и два используемых языка
  {
     {"Первое сообщение с параметром %s и %s","Pervoe soobchenie s paramenrom %s i %s"},//Русское и английское сообщение
     {"Это число:'%s'"},//Только русское
  };

void OnStart()
  {
   cLng::Set_is_skip_optimization(false);//При оптимизации будет логирование

   c_My_class::Demo_print();
   LNG_CLASS_PRINT_1(c_My_class,1,888);//Использование сообщения из стороннего класса
//LNG_CLASS_PRINT - без параметров
//LNG_CLASS_PRINT_1 - 1 параметр
//LNG_CLASS_PRINT_2 - 2 параметра

   cLng::Set_lng(lng_English);//Изменение языка на английский
   Print(cLng::Get_string(ERR_INVALID_DATETIME));//Получаем строку с ошибкой
   Print(cLng::Get_string(9999));//Тут не верный код ошибки
   cLng::Set_lng(lng_Russian);//Изменение языка на русский
   Print(cLng::Get_string(ERR_INVALID_DATETIME));//Получаем строку с ошибкой
   Print(cLng::Get_string(9999));//Тут не верный код ошибки
  }

Результат такой:


    MA Trailing MA Trailing

    Трейлинг прибыльных позиций на текущем символе по индикатору iMA (Moving Average, MA)

    OBJ_Label_Example OBJ_Label_Example

    Пример советника, иллюстрирующего работу с графическим объектом OBJ_LABEL

    High Low First Bar High Low First Bar

    Индикатор отображает уровни High и Low первого бара на текущем таймфрейме за день

    Channel of two iMA Breakdown Channel of two iMA Breakdown

    Пробой канала из двух iMA (Moving Average, MA)