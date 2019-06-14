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Советники

Channel of two iMA Breakdown - эксперт для MetaTrader 5

Mazahaka
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2105
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
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Автор идеи - Sergey Tsvigun

автор кода mq5 - barabashkakvn

Идея торговой стратегии

Строится канал из двух iMA: один индикатор строится по ценам High, а второй по Low (на всякий случай, чтобы не ломать систему, тип цены зашит жёстко в коде, без выноса во входные параметры).

Channel of two iMA Breakdown

Торговый сигнал - это когда цена на текущем баре пробивает канал. Текущий бар определятся так: если поиск торгового сигнала (Search signals, in seconds) задан как "работа только в момент рождения нового бара" - текущий бар #1, если поиск торгового сигнала внутри бара, то текущий бар #0. 

Также в советник встроена функция: одна позиция на бар.


Пример работы на большом таймфрейме:

Channel of two iMA Breakdown


Подробнее о настройках советника:

Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. 

Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.


Торговые настройки

В советнике можно как включать так и выключать уровни Take ProfitStop Loss и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".

Трейлинг и поиск торгового сигнала может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в Trailing, in seconds, а интервал поиска торговых сигналов в Search signals, in seconds. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.


Дополнительные возможности

    • Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
    • Reverse - переворот торгового сигнала
    • Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала

    Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. 

    Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.


    Управление размером позиции (расчёт лота)

    Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").

    High Low First Bar High Low First Bar

    Индикатор отображает уровни High и Low первого бара на текущем таймфрейме за день

    LanguageMulti LanguageMulti

    Мультиязычность.

    VR---TRI-BOYCA VR---TRI-BOYCA

    Стратегия на свечной фигуре "три солдата"

    Pending Stop and Limit Pending Stop and Limit

    Одновременное выставление Stop и Limit отложенного ордера