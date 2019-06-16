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VR---TRI-BOYCA - эксперт для MetaTrader 5

VOLDEMAR
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2589
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
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Автор идеи - Vladimir Pastushak

автор кода mq5 - barabashkakvn

Идея торговой стратегии

Стратегия на свечной фигуре "три солдата". Сигнал на открытие BUY - подряд три бычьих свечи, сигнал на открытие SELL - подряд три медвежьи свечи. Сигналы ищутся только в момент рождения нового бара. Сигналы можно перевернуть - для этого параметр Reverse поставить в false.

Фильтр на основе iMA (Moving Average, MA) - если цена НАД индикатором, то можно открывать только BUY, если цена ПОД индикатором - можно открывать только SELL позиции. Фильтр можно отключать (Use filter поставить в false).

Хорошие результаты получаются на больших таймфреймах - начиная от H2. 

VR---TRI-BOYCA


Подробнее о настройках советника:

Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. 

Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.


Торговые настройки

В советнике можно как включать так и выключать уровни Take ProfitStop Loss и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".

Трейлинг может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в Trailing, in seconds. Общее правило: если интервал задать меньше чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.


Дополнительные возможности

    • Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
    • Reverse - переворот торгового сигнала
    • Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала

    Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. 

    Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.


    Управление размером позиции (расчёт лота)

    Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").

    Channel of two iMA Breakdown Channel of two iMA Breakdown

    Пробой канала из двух iMA (Moving Average, MA)

    High Low First Bar High Low First Bar

    Индикатор отображает уровни High и Low первого бара на текущем таймфрейме за день

    Pending Stop and Limit Pending Stop and Limit

    Одновременное выставление Stop и Limit отложенного ордера

    Market Capture 3 Market Capture 3

    Торговая стратегия на исторических максимумах и минимумах