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VR---TRI-BOYCA - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи - Vladimir Pastushak
автор кода mq5 - barabashkakvn
Идея торговой стратегии
Стратегия на свечной фигуре "три солдата". Сигнал на открытие BUY - подряд три бычьих свечи, сигнал на открытие SELL - подряд три медвежьи свечи. Сигналы ищутся только в момент рождения нового бара. Сигналы можно перевернуть - для этого параметр Reverse поставить в false.
Фильтр на основе iMA (Moving Average, MA) - если цена НАД индикатором, то можно открывать только BUY, если цена ПОД индикатором - можно открывать только SELL позиции. Фильтр можно отключать (Use filter поставить в false).
Хорошие результаты получаются на больших таймфреймах - начиная от H2.
Подробнее о настройках советника:
Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется.
Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.
Торговые настройки
В советнике можно как включать так и выключать уровни Take Profit, Stop Loss и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".
Трейлинг может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в Trailing, in seconds. Общее правило: если интервал задать меньше чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.
Дополнительные возможности
- Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
- Reverse - переворот торгового сигнала
- Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала
Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется.
Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.
Управление размером позиции (расчёт лота)
Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").
Пробой канала из двух iMA (Moving Average, MA)High Low First Bar
Индикатор отображает уровни High и Low первого бара на текущем таймфрейме за день
Одновременное выставление Stop и Limit отложенного ордераMarket Capture 3
Торговая стратегия на исторических максимумах и минимумах