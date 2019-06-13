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MA Trailing - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2107
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
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Трейлинг прибыльных позиций на текущем символе по индикатору iMA (Moving Average, MA)

MA Trailing

OBJ_Label_Example OBJ_Label_Example

Пример советника, иллюстрирующего работу с графическим объектом OBJ_LABEL

iMA Three TimeFrames iMA Three TimeFrames

Сигналы на основании цены и iMA (Moving Average, MA) c нескольких таймфреймов

LanguageMulti LanguageMulti

Мультиязычность.

High Low First Bar High Low First Bar

Индикатор отображает уровни High и Low первого бара на текущем таймфрейме за день