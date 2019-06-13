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MA Trailing - эксперт для MetaTrader 5
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Трейлинг прибыльных позиций на текущем символе по индикатору iMA (Moving Average, MA)
OBJ_Label_Example
Пример советника, иллюстрирующего работу с графическим объектом OBJ_LABELiMA Three TimeFrames
Сигналы на основании цены и iMA (Moving Average, MA) c нескольких таймфреймов
LanguageMulti
Мультиязычность.High Low First Bar
Индикатор отображает уровни High и Low первого бара на текущем таймфрейме за день