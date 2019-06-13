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OBJ_Label_Example - эксперт для MetaTrader 5
- Опубликовал:
-
Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
- Просмотров:
- 1928
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
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Автор идеи - MetaQuotes Software Corp.
автор кода mq5 - barabashkakvn
Описание
Пример советника, иллюстрирующего работу с графическим объектом OBJ_LABEL.
Советник НЕ ТОРГУЕТ!
Управление свойствами объекта OBJ_LABEL (координаты, угол наклона, способ и угол привязки) осуществляется в обработчике событий графика OnChartEvent.
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