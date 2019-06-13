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OBJ_Label_Example - эксперт для MetaTrader 5

MetaQuotes
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1928
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
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Автор идеи - MetaQuotes Software Corp.

автор кода mq5 - barabashkakvn

Описание

Пример советника, иллюстрирующего работу с графическим объектом OBJ_LABEL.

Советник НЕ ТОРГУЕТ!

Управление свойствами объекта OBJ_LABEL (координаты, угол наклона, способ и угол привязки) осуществляется в обработчике событий графика OnChartEvent.

OBJ_Label_Example

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