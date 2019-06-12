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Советники

Laguerre Multicurrency - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1760
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
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Описание советника

Советник работает на базе пользовательского индикатора Laguerre запущенного на двух символах (Laguerre 1: Sybmol Name и Laguerre 2: Sybmol Name). При этом текущий символ (символ на графике которого запущен советник) может отличаться от Laguerre 1: Sybmol Name и Laguerre 2: Sybmol Name.

Обработка тиков и торговых сигналов последовательная: сначала проверяется символ Laguerre 1: Sybmol Name, а затем Laguerre 2: Sybmol Name

Для каждого символа свои индивидуальные Торговые настройки (Take ProfitStop Loss и Trailing Stop), Дополнительные возможности (Only one positions, Reverse и Close opposite) и Управление размером позиции (расчёт лота).

Laguerre Multicurrency


Подробнее о настройках советника:

Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. 

Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.


Торговые настройки

В советнике можно как включать так и выключать уровни Take ProfitStop Loss и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".

Трейлинг и поиск торгового сигнала может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в Trailing, in seconds, а интервал поиска торговых сигналов в Search signals, in seconds. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.


Дополнительные возможности

    • Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
    • Reverse - переворот торгового сигнала
    • Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала

    Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. 

    Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.


    Управление размером позиции (расчёт лота)

    Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").

    Two iMAs Pending Orders Two iMAs Pending Orders

    Сетка отложенных ордеров при пересечении двух iMA (Moving Averagre, MA)

    Equity manager Equity manager

    Утилита - помощник в торговле

    iMA Three TimeFrames iMA Three TimeFrames

    Сигналы на основании цены и iMA (Moving Average, MA) c нескольких таймфреймов

    OBJ_Label_Example OBJ_Label_Example

    Пример советника, иллюстрирующего работу с графическим объектом OBJ_LABEL