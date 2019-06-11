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Equity manager - эксперт для MetaTrader 5
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Данный советник отслеживает Equity торгового счёта - в расчёт идут позиции по всем символам и открытые всеми советниками или вручную.
Можно выбрать три вида слежения за Equity:
- Absolute - абсолютное значение Equity: когда Equity на торговом счёте достигнут The value for "Equity" - все позиции будут закрыты
- Growth, in the money - прирост в деньгах: когда текущие Equity на торговом счёте превысят первоначальное значение на The value for "Equity" (в деньгах) - все позиции будут закрыты
- Growth, in the percent- прирост в %: когда текущие Equity на торговом счёте превысят первоначальное значение на The value for "Equity" (в %) - все позиции будут закрыты
Рекомендую применять совместно с индикатором LifeHack Balance Equity - если нужна визуализации Equity и Balance:
Horizontal Line Pending Orders
Сетка отложенных ордеров. Построение от горизонтальной линииBrakeExp EA
Торговая стратегия по пользовательскому индикатору "BrakeExp"
Two iMAs Pending Orders
Сетка отложенных ордеров при пересечении двух iMA (Moving Averagre, MA)Laguerre Multicurrency
Торговая стратегия по пользовательскому индикатору Laguerre. Торговля по двум символам.