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Equity manager - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2471
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
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Данный советник отслеживает Equity торгового счёта - в расчёт идут позиции по всем символам и открытые всеми советниками или вручную. 

Можно выбрать три вида слежения за Equity:

  • Absolute - абсолютное значение Equity: когда Equity на торговом счёте достигнут The value for "Equity" - все позиции будут закрыты
  • Growth, in the money - прирост в деньгах: когда текущие Equity на торговом счёте превысят первоначальное значение на The value for "Equity"  (в деньгах) - все позиции будут закрыты
  • Growth, in the percent- прирост в %: когда текущие Equity на торговом счёте превысят первоначальное значение на The value for "Equity" (в  %) - все позиции будут закрыты

Рекомендую применять совместно с индикатором LifeHack Balance Equity - если нужна визуализации Equity и Balance:

Equity manager


Horizontal Line Pending Orders Horizontal Line Pending Orders

Сетка отложенных ордеров. Построение от горизонтальной линии

BrakeExp EA BrakeExp EA

Торговая стратегия по пользовательскому индикатору "BrakeExp"

Two iMAs Pending Orders Two iMAs Pending Orders

Сетка отложенных ордеров при пересечении двух iMA (Moving Averagre, MA)

Laguerre Multicurrency Laguerre Multicurrency

Торговая стратегия по пользовательскому индикатору Laguerre. Торговля по двум символам.