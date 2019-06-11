Equity manager

Данный советник отслеживает Equity торгового счёта - в расчёт идут позиции по всем символам и открытые всеми советниками или вручную.

Можно выбрать три вида слежения за Equity:

Absolute - абсолютное значение Equity: когда Equity на торговом счёте достигнут The value for "Equity" - все позиции будут закрыты

- абсолютное значение Equity: когда Equity на торговом счёте достигнут - все позиции будут закрыты Growth, in the money - прирост в деньгах: когда текущие Equity на торговом счёте превысят первоначальное значение на The value for "Equity" (в деньгах) - все позиции будут закрыты

- прирост в деньгах: когда текущие Equity на торговом счёте превысят первоначальное значение на (в деньгах) - все позиции будут закрыты Growth, in the percent- прирост в %: когда текущие Equity на торговом счёте превысят первоначальное значение на The value for "Equity" (в %) - все позиции будут закрыты

Рекомендую применять совместно с индикатором LifeHack Balance Equity - если нужна визуализации Equity и Balance:







