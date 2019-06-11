CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

Two iMAs Pending Orders - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2306
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Одна из вариаций советника Horizontal Line Pending Orders: теперь в качестве сигнала используется пересечение двух iMA (Moving Average, MA) вместо горизонтальной линии. Получается большая автономность работы: после запуска советник самостоятельно выходит в "нулевой цикл" без помощи пользователя.

Как работает советник

Советник ожидает состояния "нулевого цикла": в рынке нет позиций открытых данным советником и на баре #1 есть пересечение двух индикаторов iMA. Если эти условия выполнены, то сначала выдаётся приказ на удаление отложенных ордеров, а затем на расстоянии First Step от текущей цены выставляется первый отложенный ордер (его тип задаётся в Type Pending Orders) и потом с шагом Grid Step выставляются остальные отложенные ордера в количестве Number of pending orders.

После выставления отложенных ордеров советник переводится в режим обслуживания: к позициям применяется трейлинг, а если прибыль позиций (в деньгах) достигает Minimum profit, то отдаётся приказ на удаление не сработавших отложенных ордеров, на закрытие всех позиций и также на удаление горизонтальной линии.

После этого советник снова переходит в состояние "нулевого цикла" и будет ожидать появление на графике пересечения двух индикаторов.

Two iMAs Pending Orders

Equity manager Equity manager

Утилита - помощник в торговле

Horizontal Line Pending Orders Horizontal Line Pending Orders

Сетка отложенных ордеров. Построение от горизонтальной линии

Laguerre Multicurrency Laguerre Multicurrency

Торговая стратегия по пользовательскому индикатору Laguerre. Торговля по двум символам.

iMA Three TimeFrames iMA Three TimeFrames

Сигналы на основании цены и iMA (Moving Average, MA) c нескольких таймфреймов