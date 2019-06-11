Two iMAs Pending Orders

Одна из вариаций советника Horizontal Line Pending Orders: теперь в качестве сигнала используется пересечение двух iMA (Moving Average, MA) вместо горизонтальной линии. Получается большая автономность работы: после запуска советник самостоятельно выходит в "нулевой цикл" без помощи пользователя.

Как работает советник

Советник ожидает состояния "нулевого цикла": в рынке нет позиций открытых данным советником и на баре #1 есть пересечение двух индикаторов iMA. Если эти условия выполнены, то сначала выдаётся приказ на удаление отложенных ордеров, а затем на расстоянии First Step от текущей цены выставляется первый отложенный ордер (его тип задаётся в Type Pending Orders) и потом с шагом Grid Step выставляются остальные отложенные ордера в количестве Number of pending orders.

После выставления отложенных ордеров советник переводится в режим обслуживания: к позициям применяется трейлинг, а если прибыль позиций (в деньгах) достигает Minimum profit, то отдаётся приказ на удаление не сработавших отложенных ордеров, на закрытие всех позиций и также на удаление горизонтальной линии.

После этого советник снова переходит в состояние "нулевого цикла" и будет ожидать появление на графике пересечения двух индикаторов.



