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Two iMAs Pending Orders - эксперт для MetaTrader 5
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Одна из вариаций советника Horizontal Line Pending Orders: теперь в качестве сигнала используется пересечение двух iMA (Moving Average, MA) вместо горизонтальной линии. Получается большая автономность работы: после запуска советник самостоятельно выходит в "нулевой цикл" без помощи пользователя.
Как работает советник
Советник ожидает состояния "нулевого цикла": в рынке нет позиций открытых данным советником и на баре #1 есть пересечение двух индикаторов iMA. Если эти условия выполнены, то сначала выдаётся приказ на удаление отложенных ордеров, а затем на расстоянии First Step от текущей цены выставляется первый отложенный ордер (его тип задаётся в Type Pending Orders) и потом с шагом Grid Step выставляются остальные отложенные ордера в количестве Number of pending orders.
После выставления отложенных ордеров советник переводится в режим обслуживания: к позициям применяется трейлинг, а если прибыль позиций (в деньгах) достигает Minimum profit, то отдаётся приказ на удаление не сработавших отложенных ордеров, на закрытие всех позиций и также на удаление горизонтальной линии.
После этого советник снова переходит в состояние "нулевого цикла" и будет ожидать появление на графике пересечения двух индикаторов.
Утилита - помощник в торговлеHorizontal Line Pending Orders
Сетка отложенных ордеров. Построение от горизонтальной линии
Торговая стратегия по пользовательскому индикатору Laguerre. Торговля по двум символам.iMA Three TimeFrames
Сигналы на основании цены и iMA (Moving Average, MA) c нескольких таймфреймов