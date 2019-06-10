Horizontal Line Pending Orders

Как работает советник

Советник ожидает состояния "нулевого цикла": в рынке нет позиций открытых данным советником, в рынке нет отложенных ордеров выставленных данным советником, на текущем графике есть графический объект "Горизонтальная линия" с именем совпадающим с Horizontal Line Name. Если эти условия выполнены, то на расстоянии First Step от горизонтальной линии выставляется первый отложенный ордер (его тип задаётся в Type Pending Orders) и потом с шагом Grid Step выставляются остальные отложенные ордера в количестве Number of pending orders.

После выставления отложенных ордеров советник переводится в режим обслуживания: к позициям применяется трейлинг, а если прибыль позиций (в деньгах) достигает Minimum profit, то отдаётся приказ на удаление не сработавших отложенных ордеров, на закрытие всех позиций и также на удаление горизонтальной линии.

После этого советник снова переходит в состояние "нулевого цикла" и будет ожидать появление на графике горизонтальной линии.

ВНИМАНИЕ: Очень рекомендуется сначала размещать горизонтальную линию, а потом запускать советник! Или делать так (при запущенном советнике) - разместить горизонтальную линию, но задать её имя отличное от Horizontal Line Name, выставить горизонтальную линию и в самом конце переименовать её в соответствие с Horizontal Line Name.







