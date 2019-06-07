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MACD Levels EA - эксперт для MetaTrader 5
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Идея торговой стратегии
Стратегия на основе пользовательского индикатора MACD Levels. Все торговые сигналы проверяются ТОЛЬКО в момент рождения нового бара.
Индикатор отображает уровни сопротивления и поддержки по ценам High и Low соответственно. В связи с этим количество вариантом стратегии сильно увеличивается. Например, на основе сопротивления:
- цена может не дойти до уровня - выбор элемента "... is not crossed"
- цена может пересечь уровень и пойди выше - выбор элемента "... guaranteed crossed"
- цена может пересечь уровень и отскочить вниз - выбор элемента "... false intersection"
Каждый из вариантов имеет много вопросов и настроек. Взять к примеру "цена может не дойти до уровня": логично предположить, что оценку необходимо делать на основе нескольких баров. Например на основе пяти баров:
Пояснение к картинке: Close #4 < Close #3 И Close #3 < Close #2 И Close #2 > Close #1 И не один из баров (#4, #3, #2, #1) не пересекал уровень сопротивления. Также следует задать "Indent" - если цена Close хотя бы на одном из баров (#4, #3, #2, #1) не приблизилась к уровню ближе чем на "Indent", значит сигнал игнорируется. И конечно "Number of bars" - количество баров среди которых будет проводится поиск.
"... guaranteed crossed".
Для "... guaranteed crossed" параметр "Indent" работает так: это минимальное расстояние пересечения вверх уровня - если цена Close #1 от уровня пройдёт вверх меньше, такой сигнал игнорируется:
"Number of bars" можно не задавать. На рисунке приведён пример на четыре бара. И тем не менее условие сигнала Close #2 < уровня И Close #1 > уровень + "Indent". Здесь условие Close #2 < уровня никак не ограничивается, достаточно простого сравнения на "<".
"... false intersection"
параметр "Indent" определяет минимальное расстояние, на которое цена закрытия бара #1 пересекла уровень:
"Number of bars" в данном случае не работает - здесь учитывается только бар #2 и бар #1. Сигнал имеет вид: Close #2 > уровень + "Indent" И Close #1 < уровень.
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