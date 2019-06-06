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Индикаторы

MACD Levels - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
5086
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
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Идея индикатора

Места перегиба основной линии MACD соответствуют скоплению цен, точнее точке где цена меняет направления.

MACD Levels


OHLC Asia OHLC Asia

Работа по OHCL на таймфреймах D1 и H1. Используется временной период

Pays Interest Multicurrency Pays Interest Multicurrency

Мультисимвольная торговля в направлении положительного свопа. В качестве фильтра индикатор iMA (Moving Average, MA)

MACD Levels EA MACD Levels EA

Торговая стратегия по пользовательскому индикатору MACD Levels

Close All Current Close All Current

Утилита на основе графического объекта OBJ_BUTTON - закрываем все позиции по текущему символу