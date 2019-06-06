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MACD Levels - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Места перегиба основной линии MACD соответствуют скоплению цен, точнее точке где цена меняет направления.
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Работа по OHCL на таймфреймах D1 и H1. Используется временной периодPays Interest Multicurrency
Мультисимвольная торговля в направлении положительного свопа. В качестве фильтра индикатор iMA (Moving Average, MA)
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Торговая стратегия по пользовательскому индикатору MACD LevelsClose All Current
Утилита на основе графического объекта OBJ_BUTTON - закрываем все позиции по текущему символу