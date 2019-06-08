Утилита создана для увеличения эффективности ручной торговли и наработки методов авто торговли при помощи нейронных сетей без необходимости прибегать к сторонним программам, прибегая к импорту/экспорту рабочих данных. Форвард-период позволит не только проверить стратегию на не доступных для оптимизации временных участках, но и остановить торговлю в автоматическом режиме при неблагоприятных условиях.

Генетический алгоритм произведет поиск наилучших параметров стоп-лосса, тейк-профита, трейлинг-стопа, по 20 различным стратегиям, либо по каждой по отдельности.

Включает в себя торговую панель для быстрой работы в ручном режиме не отвлекаясь от работы с программой. Новый метод выставления отложенных ордеров позволит выставлять ордера в два клика, ориентируясь только на график цены, не обращая внимания на длинные цифры рынка. Возможность сохранять шаблоны позволит вам быстро оценить ситуацию на рынке не выходя из программы.

Визуальная оценка индикаторов с маркета еще не была такой быстрой. Метод для быстрой визуальной оценки индикаторов позволяет менять параметры индикатора с помощью ползунка, без необходимости вызывать свойство индикатора.

Выборка

Обучение и тестирование нейронной сети делим на три этапа: обучение, тест, торговля.

Обучение - Обучение сети.

Тест - проверка сети после каждой эпохи обучения (если ошибка меньше предыдущей, сеть сохраняется).

Торговля - тут показываются ответы сети на данных которые сеть не видела во время обучения и тестирования.

Индикаторы

В сеть можно подавать любые индикаторы нормализованные до значений от -1 до 1. И никогда в будущем не должны выходить за экстремумы значений во время обучения.

Можно формировать набор до ста индикаторов.

Учитель

В качестве обучающего набора можно выбрать любой индикатор, встроенный зиг-заг или результат выхода другой сети.

Обучение

Перед началом обучения нужно определиться с типом сети, каждая из которых обладает своими особыми качествами.

Самым простым языком

MLP - Сеть с обратным распространением, обладает хорошими прогнозными качествами.

GRNN - Сеть с абсолютной памятью.

SOM - Разбивает на заданное количество классов.

Торговая панель

Необходимо разрешить авто торговлю, чтобы панель заработала. Для установки цены отложенного ордера просто нажмите мышкой на график цены и нажмите кнопку нужного ордера.

Оптимизация

Перед началом оптимизации необходимо выбрать стратегии, на которых будет производится оптимизация.

В оптимизации доступны Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop, уровни торговых сигналов.

Визуальная оценка индикаторов

Параметры индикаторов можно менять с помощью ползунка. Перерасчет индикатора будет произведен моментально.



