Close All Current

Автор идеи - grandaevus

автор кода mq5 - barabashkakvn

Идея торговой стратегии

Данный советник - утилита: позволяет закрыть все позиции по текущему символу (текущий символ - символ на котором запущен советник). Можно выбирать три режима закрытия:

manual and EA - закрываем все позиции: открытые как вручную так и советниками

manual - закрываем позиции открытые вручную

EA - закрываем позиции открытые советниками







