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Close All Current - эксперт для MetaTrader 5
- Опубликовал:
-
Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
- Просмотров:
- 1495
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор идеи - grandaevus
автор кода mq5 - barabashkakvn
Идея торговой стратегии
Данный советник - утилита: позволяет закрыть все позиции по текущему символу (текущий символ - символ на котором запущен советник). Можно выбирать три режима закрытия:
- manual and EA - закрываем все позиции: открытые как вручную так и советниками
- manual - закрываем позиции открытые вручную
- EA - закрываем позиции открытые советниками
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