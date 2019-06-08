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Close All Current - эксперт для MetaTrader 5

grandaevus
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1495
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
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Автор идеи - grandaevus

автор кода mq5 - barabashkakvn

Идея торговой стратегии

Данный советник - утилита: позволяет закрыть все позиции по текущему символу (текущий символ - символ на котором запущен советник). Можно выбирать три режима закрытия:

  • manual and EA - закрываем все позиции: открытые как вручную так и советниками
  • manual - закрываем позиции открытые вручную
  • EA - закрываем позиции открытые советниками


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